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Український пілот винищувача МіГ-29 знищує російський ударний безпілотник типу "Shahed" ракетою класу "повітря-повітря". ВIДЕО
Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало кадри знищення пілотом Denfix одного з російсько-іранських "шахедів" ракетою класу "повітря-повітря".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Denfix - пілот винищувача МіГ-29, на його бойовому рахунку вже понад 20 знищених крилатих ракет та дронів.
Топ коментарі
+6 Виталий Еременко
показати весь коментар27.06.2025 12:10 Відповісти Посилання
+5 Urs
показати весь коментар27.06.2025 12:32 Відповісти Посилання
+2 Victor Frey #551639
показати весь коментар27.06.2025 12:13 Відповісти Посилання
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Вартість "шахеда - близько 190 тисяч $.
Де ти побачив мікроскоп? Ракета повітря-повітря уражує ціль - саме для того вона призначена.
Мікроскопом забивати цвяхи - це коли ліліпутін використовує вже нікому не потрібні комплекси ППО С-400 для ударів по наземних цілях в полі.
ПИТАННЯ ВІД УСЬОГО НАРОДУ ___КОЛИ ПОЧНУТЬ САДЖАТИ І ДІЛИТИ ДЛЯ ВСУ _ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ ____ЗВОРОВАНІ КОШТИ І МАЙНО
ЯК ЦЕ ПОЧНЕЦЯ ВЖЕ ТЦК НЕ БУДЕ ВІДЛАВЛВАТИ ГРОМОДЯН,
шахед в рази дешевше цього кіпішу...
хвалитись тут нема чим