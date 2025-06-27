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Бійці із землі фільмують атаку зенітного дрона на російський БПЛА "Гербера": "Глянь, за нею відразу FPVішка! В’#бав!". ВIДЕО
Українські військові із землі зафільмували момент успішної атаки зенітним дроном на ворожий безпілотник "Гербера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту атаки українського FPV-перехоплювача опублікований у соцмережах.
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Топ коментарі
+17 ХОРТ
показати весь коментар27.06.2025 09:43 Відповісти Посилання
+8 polini orop
показати весь коментар27.06.2025 10:00 Відповісти Посилання
+8 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар27.06.2025 10:03 Відповісти Посилання
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Слава ЗСУ!!!. Слава УКРАЇНІ!!!
Смерть московії !
Смерть московським окупантам з *******!
Слава Україні!!
«Гербера» може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, нанесення ударів та відволікання засобів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%9E протиповітряної оборони. Завдяки своїй низькій вартості, дрон може бути використаний як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C хибна ціль, що ускладнює роботу ППО противника.
взагалі-то, якщо для полювання на Шахеди у тилу, на наші наявні Байрактари поставити кулемети (і радари), то, за "картинками у небі", ми опинимося у Першій Світовій Війні..
Ти передивився фантастики.
"значит хорошие сапоги - надо брать"..
Це така фішка одного генерала була, що у Лондоні зараз...