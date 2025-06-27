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Новини Відео Результат роботи ППО
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Бійці із землі фільмують атаку зенітного дрона на російський БПЛА "Гербера": "Глянь, за нею відразу FPVішка! В’#бав!". ВIДЕО

Українські військові із землі зафільмували момент успішної атаки зенітним дроном на ворожий безпілотник "Гербера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту атаки українського FPV-перехоплювача опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

ППО (3329) знищення (7696) дрони (5006)


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Топ коментарі
+17
Супер. Красені.
Слава ЗСУ!!!. Слава УКРАЇНІ!!!
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27.06.2025 09:43 Відповісти
+8
Слава Русі-Україні !
Смерть московії !
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27.06.2025 10:00 Відповісти
+8
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Смерть московським окупантам з *******!
Слава Україні!!
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27.06.2025 10:03 Відповісти
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Супер. Красені.
Слава ЗСУ!!!. Слава УКРАЇНІ!!!
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27.06.2025 09:43 Відповісти
Слава Русі-Україні !
Смерть московії !
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27.06.2025 10:00 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Смерть московським окупантам з *******!
Слава Україні!!
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27.06.2025 10:03 Відповісти
клас..., я правда майже нічого не побачила ), але результат гарний...
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27.06.2025 10:14 Відповісти
Так "ФПВ-шка" маленька, порівняно з кацапом... Головне видно - кінцевий результат! А він помітний - і вибух з димом, і падіння "Гербери"... На одні "очі" у кацапів стало менше... (Або кілограм 50 вибухівки кудись не долетіли...).
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27.06.2025 10:42 Відповісти
На Гербере нет ни глаз ни взрывчатки. Это по сути ложная цель, которая имитирует мопед. Если бы их можно было бы четко идентифицировать и отличить от мопеда - их вообще не нужно было бы сбивать - сам в поле упадет. Хотя в любом случае тенденция понятна - нет более дешевого и эффективного способа сбивать мопеды текущего поколения чем дроны-перехватчики. В любом случае ударный дрон будет дороже и сложнее в производстве, а это очень важно в войне, когда ресурсы ограничены. И судя по открытым видео разработчиков уже достаточно много противомопедных дронов разработаны и проходят испытания. Осталось только начать их массово выпускать и применять. Но тут все наверное как всегда(((
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27.06.2025 10:53 Відповісти
«Гербера» - російський безпілотний літальний апарат (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА), що використовується у військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-136 Shahed-136, відомого в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії під назвою «Герань-2»
«Гербера» може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, нанесення ударів та відволікання засобів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%9E протиповітряної оборони. Завдяки своїй низькій вартості, дрон може бути використаний як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C хибна ціль, що ускладнює роботу ППО противника.
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27.06.2025 10:58 Відповісти

взагалі-то, якщо для полювання на Шахеди у тилу, на наші наявні Байрактари поставити кулемети (і радари), то, за "картинками у небі", ми опинимося у Першій Світовій Війні..
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27.06.2025 10:47 Відповісти
Байрактари не піходять для перехоплення - мала швидкість. Але на них є опція встановлення радару. Завдяки тривалості баражування 24 години Байрактари можуть бути гарними вказівниками цілей для перехоплювачів. Особливо, якщо процес цілевказання і виведення перехоплювачів у точку зустрічі з ціллю автоматизувати. В якості перехоплювачів можливо використовувати реактивні дрони на базі Паляниці і Пекла, зробивши їх багаторазовими. В якості зброї краще ніж кулемет підійде 40 мм гранатомет з програмованими під час пострілу гранатами на підрив на відстані до цілі - з кулемета важко поцілити на великій відстані. Такі гранатомети виробляють у ФРН.
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27.06.2025 13:18 Відповісти
У першій світовій не було байрактарів і радарів.
Ти передивився фантастики.
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27.06.2025 13:59 Відповісти
..ваша "уважність" (особливо до деталей))) та поінформованість просто лякають..
"значит хорошие сапоги - надо брать"..
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27.06.2025 14:31 Відповісти
Цю війну марно порівнювати з іншими - кожна війна унікальна бо технічний прогресс має рух лише вперед.
Це така фішка одного генерала була, що у Лондоні зараз...
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27.06.2025 15:07 Відповісти
а шахед. а вночі...
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27.06.2025 14:35 Відповісти
 
 