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Бойцы с земли снимают атаку зенитного дрона на российский БПЛА "Гербера": "Смотри, за ней сразу FPVишка! В#бал!". ВИДЕО
Украинские военные с земли сняли момент успешной атаки зенитным дроном на вражеский беспилотник "Гербера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента атаки украинского FPV-перехватчика опубликована в соцсетях.
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Смерть московським окупантам з *******!
Слава Україні!!
«Гербера» може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, нанесення ударів та відволікання засобів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%9E протиповітряної оборони. Завдяки своїй низькій вартості, дрон може бути використаний як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C хибна ціль, що ускладнює роботу ППО противника.
взагалі-то, якщо для полювання на Шахеди у тилу, на наші наявні Байрактари поставити кулемети (і радари), то, за "картинками у небі", ми опинимося у Першій Світовій Війні..