Лодка с российскими штурмовиками на полной скорости движется по воде и после взрыва разлетается на куски. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись уничтожения российской штурмовой группы, которая двигалась по плесу на скоростной лодке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что лодка, двигаясь на полной скорости, взорвалась и разлетелась в клочья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине сгорело место постоянной дислокации десантников 104-й дивизии армии РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВИДЕО