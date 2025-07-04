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Лодка с российскими штурмовиками на полной скорости движется по воде и после взрыва разлетается на куски. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись уничтожения российской штурмовой группы, которая двигалась по плесу на скоростной лодке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что лодка, двигаясь на полной скорости, взорвалась и разлетелась в клочья.
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