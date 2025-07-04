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Новости Видео Бои на Херсонщине
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Лодка с российскими штурмовиками на полной скорости движется по воде и после взрыва разлетается на куски. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись уничтожения российской штурмовой группы, которая двигалась по плесу на скоростной лодке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что лодка, двигаясь на полной скорости, взорвалась и разлетелась в клочья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине сгорело место постоянной дислокации десантников 104-й дивизии армии РФ: "Был сброс на складе, а потом полетели ПТУРы, ракеты начали взрываться". ВИДЕО

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взрыв (6836) лодка (21)


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бронесосець в патьомках...
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04.07.2025 15:25 Ответить
частина болотних істот вижила.. на жаль
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04.07.2025 15:27 Ответить
Вони у болотах народились !
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04.07.2025 16:29 Ответить
Карасики)
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04.07.2025 15:29 Ответить
Нє взлєтім - так поплаваєм.
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04.07.2025 15:29 Ответить
Якісь *** ще плавають
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04.07.2025 15:29 Ответить
Пісюни на очереті .
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04.07.2025 15:38 Ответить
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04.07.2025 15:44 Ответить
Гооойда! Двіжуха, що швидко закінчилась
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04.07.2025 15:55 Ответить
 
 