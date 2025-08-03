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Новини Бої на Херсонщині
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Ворог вже не проводить "м’ясних" штурмів на Південному напрямку, а залучає досвідчені штурмові групи. Буває дуже гаряче, - Сили оборони Півдня

дрг на Південному напрямку

Війська РФ наразі відійшли від тактики застосування "м’ясних" атак на Південному напрямку, натомість активно залучаються досвідчені штурмові групи.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяінформ.

"Ворог найактивніше працює на Херсонському напрямку - починаючи від Херсона, зокрема з району острова Корабел, і до Антонівських мостів. Там він системно застосовує безпілотники, а також штурмові групи", - розповів Волошин.

За його словами, артилерія та штурмові дії ворога нині зосереджені в районі Гуляйполя - зокрема, біля населеного пункту Білогір’я та на Оріхівському напрямку.

Окрема увага - Придніпровському напрямку, де лише за минулу добу було зафіксовано сім штурмів. "Найгарячіше - біля Кам’янського, бої точаться доволі запеклі, ситуація там напружена", - зазначив речник.

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Він також повідомив, що масових атак так званим "м’ясом" зараз майже не залишилось - ворог переорієнтувався на підготовлені диверсійно-розвідувальні групи.

"На островах працюють лише професіонали. Там діє одна з російських бригад розвідки. Це фахівці високого рівня. Вони проводять штурмові дії доволі професійно, і інколи буває дуже гаряче", - каже Волошин.

За його словами, такі групи також намагаються потайки проникнути в тил українських позицій.

"Пам’ятаєте, минулого тижня була інформація про Степногірськ. Російські ДРГ намагалися зайти в південні квартали міста. Вони використовують найсучасніше розвідувальне обладнання, антитепловізійні плащі та зброю. Це одна з нових тактик, яку ворог активно застосовує", - додав речник.

Полковник зауважує, що атаки відбуваються комплексно - спочатку артилерія, потім авіація і дрони, після чого групи з 3–5 осіб просочуються в тил.

"Їм дають воду, магазини, координати. З дронів їм скидають боєприпаси й харчі. Один-два можуть прорватись і закріпитись, а потім уже пробують захоплювати наші позиції", - резюмував Волошин.

Раніше у Силах оборони Півдня заявляли, що вночі 25 липня російська ДРГ намагалась прорватися до Степногірська.

Автор: 

армія рф (18347) бойові дії (4379) Сили оборони півдня (433) Херсонська область (6063)


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Рузкіе тварини АЛЕ ВОНИ ВЧАТЬСЯ

- масштабують шахеди
- модернізують їх
- роблять уже морські дрони
і тд

А що ми покращили за 3 роки? З часів Херсона що стало проривом? ААААААААА НАБУ відміняли і крали
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03.08.2025 13:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rYUoDj0qx4c в горадє Сочі свєтлиє ночі
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03.08.2025 13:15 Відповісти
Як сказав один військовий, що заходив на Курщину і відходив звідти : там для ЗСУ були 3 (три) проблеми на "К". Кацапи, Корейці, Командири. І завжди додавав, що перші два К - не найгірші для нашої Армії
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03.08.2025 13:19 Відповісти
Чого ж тут дивного? Кацапи тупо воюють і перевели свою економіку на військові рейки. Ми "ні" - укладаємо асфальт, і всюди панує "рєзніковщина" - "яйця по 17". На деяких закупівлях те що коштує 56 доларів "держава зеленского" купує за 1800. Тому у кацапів відбувається стрімка модернізація, а ми виходить голодранці... Потрібно знищувати корупціонерів фізично. Без судової тяганини за законами воєнного часу. Переможе та країна в якій менша корупція на військових закупівлях. Корупціонер це внутрішній ворог і його потрібно знищувати в першу чергу. З кацапами все просто - побачив і вбив. А це падло говорить українською, розпинається в патріотизмі і підло зраджує. "Таких тільки вішати"...
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03.08.2025 13:25 Відповісти
А зеленський з Оманськими, їх поседільцями на СТАВЦІ, знищувати буде, «ПОТУЖНО», на відосиках!
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03.08.2025 13:33 Відповісти
тільки пі....си не розповідають, що легко можно фпв дронами перекрити всі навступальні дії. Саме так росіяни роблять, у них кожні 5 хвилин вилітає фпв, а у нас 20 на день. Вони просто всі позиції і логістику виносять фпв дронами
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03.08.2025 14:14 Відповісти
 
 