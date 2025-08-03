Ворог вже не проводить "м’ясних" штурмів на Південному напрямку, а залучає досвідчені штурмові групи. Буває дуже гаряче, - Сили оборони Півдня

Війська РФ наразі відійшли від тактики застосування "м’ясних" атак на Південному напрямку, натомість активно залучаються досвідчені штурмові групи.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяінформ.

"Ворог найактивніше працює на Херсонському напрямку - починаючи від Херсона, зокрема з району острова Корабел, і до Антонівських мостів. Там він системно застосовує безпілотники, а також штурмові групи", - розповів Волошин.

За його словами, артилерія та штурмові дії ворога нині зосереджені в районі Гуляйполя - зокрема, біля населеного пункту Білогір’я та на Оріхівському напрямку.

Окрема увага - Придніпровському напрямку, де лише за минулу добу було зафіксовано сім штурмів. "Найгарячіше - біля Кам’янського, бої точаться доволі запеклі, ситуація там напружена", - зазначив речник.

Також читайте: ЗСУ намагаються повернути втрачені позиції у Кам’янському, - Сили оборони півдня

Він також повідомив, що масових атак так званим "м’ясом" зараз майже не залишилось - ворог переорієнтувався на підготовлені диверсійно-розвідувальні групи.

"На островах працюють лише професіонали. Там діє одна з російських бригад розвідки. Це фахівці високого рівня. Вони проводять штурмові дії доволі професійно, і інколи буває дуже гаряче", - каже Волошин.

За його словами, такі групи також намагаються потайки проникнути в тил українських позицій.

"Пам’ятаєте, минулого тижня була інформація про Степногірськ. Російські ДРГ намагалися зайти в південні квартали міста. Вони використовують найсучасніше розвідувальне обладнання, антитепловізійні плащі та зброю. Це одна з нових тактик, яку ворог активно застосовує", - додав речник.

Полковник зауважує, що атаки відбуваються комплексно - спочатку артилерія, потім авіація і дрони, після чого групи з 3–5 осіб просочуються в тил.

"Їм дають воду, магазини, координати. З дронів їм скидають боєприпаси й харчі. Один-два можуть прорватись і закріпитись, а потім уже пробують захоплювати наші позиції", - резюмував Волошин.

Раніше у Силах оборони Півдня заявляли, що вночі 25 липня російська ДРГ намагалась прорватися до Степногірська.