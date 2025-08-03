ЗСУ намагаються повернути втрачені позиції у Кам’янському, - Сили оборони півдня

Війська РФ не захопили місто Кам'янське, а лише знищили позиції українських військ в середині населеного пункту.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей населений пункт дійсно розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті. Наші позиції залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній і північно-східній східній околицях", - підкреслив Волошин.

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За його словами, українські війська наразі намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському.

"У населеному пункті тривають відновлювальні дії Сил оборони України. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції. Крім того, противник і не захоплював повністю Кам'янське. Просто знищив позиції в середині населеного пункту. Тому нам довелось відійти на околиці. А зараз ми намагаємося відновити ситуацію на фронті", - заявив речник.

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За його словами, населений пункт був поділений на дві частини.

"Кам'янське було поділене навпіл річкою. На одному березі була захоплена ворогом територія, а на іншому березі були наші позиції. Але ворог, завдаючи ударів авіацією і артилерією, зруйнував ці позиції. Нам довелось вийти на околиці. Зараз ми хочемо повернутись до річки", - додав Волошин.

Нагадаємо, раніше Сили оборони півдня спростували інформацію про захоплення Камʼянського. На околицях селища є українські позиції і точаться бої.