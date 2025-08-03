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Новини Бойові дії на півдні
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ЗСУ намагаються повернути втрачені позиції у Кам’янському, - Сили оборони півдня

Дорога на Кам’янське

Війська РФ не захопили місто Кам'янське, а лише знищили позиції українських військ в середині населеного пункту.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Цей населений пункт дійсно розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті. Наші позиції залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній і північно-східній східній околицях", - підкреслив Волошин.

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За його словами, українські війська наразі намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському.

"У населеному пункті тривають відновлювальні дії Сил оборони України. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції. Крім того, противник і не захоплював повністю Кам'янське. Просто знищив позиції в середині населеного пункту. Тому нам довелось відійти на околиці. А зараз ми намагаємося відновити ситуацію на фронті", - заявив речник.

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За його словами, населений пункт був поділений на дві частини.

"Кам'янське було поділене навпіл річкою. На одному березі була захоплена ворогом територія, а на іншому березі були наші позиції. Але ворог, завдаючи ударів авіацією і артилерією, зруйнував ці позиції. Нам довелось вийти на околиці. Зараз ми хочемо повернутись до річки", - додав Волошин.

Нагадаємо, раніше Сили оборони півдня спростували інформацію про захоплення Камʼянського. На околицях селища є українські позиції і точаться бої.

Автор: 

Запорізька область (3905) Сили оборони півдня (433) Василівський район (86) Кам’янське (18)


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Топ коментарі
+5
Ні, і їх зеленої ботоферми бронь і темник в якому прописано всіх називати ухилянтами та відправляти на фронт, коли такі ж питання задають їм - ігнорувати. Цей тренд вже пару місяців як тягнеться. Примітивненько, але що поробиш, грошей на нормальних політтехнологів не вистачає - все йде на кокс для найвеличнішого.
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03.08.2025 13:14 Відповісти
+4
це не місто, а не велике село.
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03.08.2025 12:49 Відповісти
+4
"лише знищили позиції українських військ"

Лише... Всього навсього похоронили там кілька десятків особового складу. Нічого страшного.
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03.08.2025 12:49 Відповісти
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це не місто, а не велике село.
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03.08.2025 12:49 Відповісти
"лише знищили позиції українських військ"

Лише... Всього навсього похоронили там кілька десятків особового складу. Нічого страшного.
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03.08.2025 12:49 Відповісти
Калвадос, продовжуй нам розповідати про всі події, які ти своїми очима бачиш у цьому селі.
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03.08.2025 12:54 Відповісти
Не паникуй ухылянт .Лучше помогай фронту если сам сцишся туда идти
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03.08.2025 12:57 Відповісти
З окопу тварюка пишеш??Хєров нафронтник
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03.08.2025 13:02 Відповісти
Ні, і їх зеленої ботоферми бронь і темник в якому прописано всіх називати ухилянтами та відправляти на фронт, коли такі ж питання задають їм - ігнорувати. Цей тренд вже пару місяців як тягнеться. Примітивненько, але що поробиш, грошей на нормальних політтехнологів не вистачає - все йде на кокс для найвеличнішого.
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03.08.2025 13:14 Відповісти
Очевидно, для вогневого захисту позицій у Кам'янському не вистачало достатньо наявних ресурсів, принаймні це випливає з пояснень Волошина. США за часів Трампа вже не допомагають нам ствольною і ракетною артилерією. Але все ж, річка Янчекрак і її заплава були зручним рубежем для оборони, а тепер, наскільки зрозуміло, ворог його подолав і закріпився на протилежному боці річки, а відкидати його назад, якщо є твердий намір його реалізувати, тепер коштує більше людських життів, ніж за умов своєчасно організованої правильної оборони.
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03.08.2025 13:13 Відповісти
Може відіб"ють - бо кацапи просунуться і будуть з арти ******* по Запоріжжю
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03.08.2025 13:25 Відповісти
Якщо там зруйновані позиції, кацапам ніде сховатись від дронів і арти.
Очевидно зараз там проводиться стерилізація місцевості від зарази)
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03.08.2025 13:57 Відповісти
бреше падло....я там воював. Під..ри винесли нам логістику та позиції фпв дронами, там у них працює спецпідрозділ бпла, а в нас Х... Кляте голе тро тримало рік, при цьому не маючи ані арти, ані нормальних дронщиків. А зараз змінили одне босе тро на інше босе тро. Про нормальну кількість фпв дронів не забезпечують, екіпажів нема. Просто брешуть мерзотники!!!! Бронетехніки нема, командири бігають шукають по підрозділу у кого є власний пікап ротацію вивезти.
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03.08.2025 14:19 Відповісти
За його словами, українські війська наразі намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському. Джерело

Теж брехня бо підари вже в Степногірську. Чомусь не розповідає що масово поклали солдат відправляючи в оточення, що направляють групу за групою пішки до 3км до Камянського, і кожну групу фпв дрони знищують. Жодна група не дійшла.
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03.08.2025 14:22 Відповісти
 
 