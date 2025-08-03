ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Каменском, - Силы обороны юга

Войска РФ не захватили город Каменское, а лишь уничтожили позиции украинских войск в середине населенного пункта.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот населенный пункт действительно он расположен географически где-то 25-27 км от окраины Запорожья. И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте. Наши позиции остаются в городе, сохраняя позиции на северной и северо-восточной восточной окраинах", - подчеркнул Волошин.

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По его словам, украинские войска сейчас пытаются отбить позиции, утраченные в Каменском.

"В населенном пункте продолжаются восстановительные действия Сил обороны Украины. Мы пытаемся отбить те позиции, которые потеряли, и, будем надеяться, выбьем врага. Ведь Силы обороны довольно мощно пытаются отбить эти позиции. Кроме того, противник и не захватывал полностью Каменское. Просто уничтожил позиции в середине населенного пункта. Поэтому нам пришлось отойти на окраины. А сейчас мы пытаемся восстановить ситуацию на фронте", - заявил спикер.

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По его словам, населенный пункт был разделен на две части.

"Каменское было поделено пополам рекой. На одном берегу была захваченная врагом территория, а на другом берегу были наши позиции. Но враг, нанося удары авиацией и артиллерией, разрушил эти позиции. Нам пришлось выйти на окраины. Сейчас мы хотим вернуться к реке", - добавил Волошин.

Напомним, ранее Силы обороны юга опровергли информацию о захвате Каменского. В окрестностях поселка есть украинские позиции и идут бои.