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Новости Боевые действия на юге
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ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Каменском, - Силы обороны юга

Дорога на Каменское

Войска РФ не захватили город Каменское, а лишь уничтожили позиции украинских войск в середине населенного пункта.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот населенный пункт действительно он расположен географически где-то 25-27 км от окраины Запорожья. И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте. Наши позиции остаются в городе, сохраняя позиции на северной и северо-восточной восточной окраинах", - подчеркнул Волошин.

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По его словам, украинские войска сейчас пытаются отбить позиции, утраченные в Каменском.

"В населенном пункте продолжаются восстановительные действия Сил обороны Украины. Мы пытаемся отбить те позиции, которые потеряли, и, будем надеяться, выбьем врага. Ведь Силы обороны довольно мощно пытаются отбить эти позиции. Кроме того, противник и не захватывал полностью Каменское. Просто уничтожил позиции в середине населенного пункта. Поэтому нам пришлось отойти на окраины. А сейчас мы пытаемся восстановить ситуацию на фронте", - заявил спикер.

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По его словам, населенный пункт был разделен на две части.

"Каменское было поделено пополам рекой. На одном берегу была захваченная врагом территория, а на другом берегу были наши позиции. Но враг, нанося удары авиацией и артиллерией, разрушил эти позиции. Нам пришлось выйти на окраины. Сейчас мы хотим вернуться к реке", - добавил Волошин.

Напомним, ранее Силы обороны юга опровергли информацию о захвате Каменского. В окрестностях поселка есть украинские позиции и идут бои.

Автор: 

Запорожская область (3371) Силы обороны юга (407) Васильевский район (85) Каменское (16)


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це не місто, а не велике село.
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03.08.2025 12:49 Ответить
"лише знищили позиції українських військ"

Лише... Всього навсього похоронили там кілька десятків особового складу. Нічого страшного.
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03.08.2025 12:49 Ответить
Калвадос, продовжуй нам розповідати про всі події, які ти своїми очима бачиш у цьому селі.
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03.08.2025 12:54 Ответить
Не паникуй ухылянт .Лучше помогай фронту если сам сцишся туда идти
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03.08.2025 12:57 Ответить
З окопу тварюка пишеш??Хєров нафронтник
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03.08.2025 13:02 Ответить
Ні, і їх зеленої ботоферми бронь і темник в якому прописано всіх називати ухилянтами та відправляти на фронт, коли такі ж питання задають їм - ігнорувати. Цей тренд вже пару місяців як тягнеться. Примітивненько, але що поробиш, грошей на нормальних політтехнологів не вистачає - все йде на кокс для найвеличнішого.
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03.08.2025 13:14 Ответить
Очевидно, для вогневого захисту позицій у Кам'янському не вистачало достатньо наявних ресурсів, принаймні це випливає з пояснень Волошина. США за часів Трампа вже не допомагають нам ствольною і ракетною артилерією. Але все ж, річка Янчекрак і її заплава були зручним рубежем для оборони, а тепер, наскільки зрозуміло, ворог його подолав і закріпився на протилежному боці річки, а відкидати його назад, якщо є твердий намір його реалізувати, тепер коштує більше людських життів, ніж за умов своєчасно організованої правильної оборони.
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03.08.2025 13:13 Ответить
Може відіб"ють - бо кацапи просунуться і будуть з арти ******* по Запоріжжю
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03.08.2025 13:25 Ответить
 
 