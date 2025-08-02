Россияне не могут закрепиться в Каменском, ВСУ удерживают северную и северо-восточную окраины города, - Силы обороны юга
Подразделения Вооруженных сил Украины удерживают северную и северо-восточную окраины Каменского на Запорожье, россияне не могут закрепиться в городе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Он отметил, что россияне пытаются окончательно вытеснить украинские войска из Каменского, но без успеха. Подразделения Вооруженных сил Украины удерживают северную и северо-восточную окраины населенного пункта.
"Враг не может закрепиться в Каменском, ведь он уничтожил наши позиции, чтобы нам не было где держаться. Поэтому и ему негде там удержаться. Он только туда заходит, просачивается, а мы пытаемся уничтожить все эти группы, которые просачиваются в этот населенный пункт", - добавил спикер.
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Тобто у них більшість населеного пункту, більша частина, а тут "формуліровочка" не можуть закріпитись бо там строк наші прапорці намалював на краю ? І посилає триматися до останнього в "лисячих норах"