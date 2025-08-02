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Новости Боевые действия на юге
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Россияне не могут закрепиться в Каменском, ВСУ удерживают северную и северо-восточную окраины города, - Силы обороны юга

Ситуация в Каменском в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Украины удерживают северную и северо-восточную окраины Каменского на Запорожье, россияне не могут закрепиться в городе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что россияне пытаются окончательно вытеснить украинские войска из Каменского, но без успеха. Подразделения Вооруженных сил Украины удерживают северную и северо-восточную окраины населенного пункта.

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"Враг не может закрепиться в Каменском, ведь он уничтожил наши позиции, чтобы нам не было где держаться. Поэтому и ему негде там удержаться. Он только туда заходит, просачивается, а мы пытаемся уничтожить все эти группы, которые просачиваются в этот населенный пункт", - добавил спикер.

Автор: 

Запорожская область (3371) боевые действия (4625) Силы обороны юга (407) Васильевский район (85) Каменское (16)


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Не зайшли, не зайшли, і тут раз, і не можуть закріпитись!
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02.08.2025 21:11 Ответить
все Потужно під контрлем Лідора
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02.08.2025 21:15 Ответить
А з яких пір то є місто?
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02.08.2025 21:15 Ответить
Кам'янське́ (до https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 - Янчекрак) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Василівській міській громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Василівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізької області.
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02.08.2025 21:17 Ответить
не можуть закріпитися, бо нема за що зачепитися. там все знесено. ні наші, ні кацапня
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02.08.2025 21:30 Ответить
Брешут.......они полностью заняли Каменское и зашли в 9 этажи степногорска. Я сам там воевал
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02.08.2025 22:15 Ответить
Там легко можно решить и остановить их, но туда отправляют подразделения Тро, без должного оснащения мавиками, фпв и полное отсутствие брони, а должна зайти нормальная механизированная бригада
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02.08.2025 22:18 Ответить
Пздц Потужність!!
Тобто у них більшість населеного пункту, більша частина, а тут "формуліровочка" не можуть закріпитись бо там строк наші прапорці намалював на краю ? І посилає триматися до останнього в "лисячих норах"
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02.08.2025 22:57 Ответить
Росіяни вже зробили майже неможливе - форсували Янчекрак і болота. Але зараз вони в низині, далі висоти йдуть. На цьому, мабуть все для них
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02.08.2025 22:59 Ответить
 
 