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Новини Бойові дії на півдні
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Росіяни не можуть закріпитися в Кам’янському, ЗСУ утримують північну та північно-східну околиці міста, - Сили оборони півдня

Ситуація в Кам’янському на Запоріжжі

Підрозділи Збройних сил України утримують північну та північно-східну околиці Кам'янського на Запоріжжі, росіяни не можуть закріпитися в місті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він зауважив, що росіяни намагаються остаточно витіснити українські війська із Кам'янського, але без успіху. Підрозділи Збройних сил України утримують північну та північно-східну околиці населеного пункту.

Також читайте: Сили оборони півдня спростували інформацію про захоплення Кам’янського на Запоріжжі

"Ворог не може закріпитися в Кам'янському, адже він знищив наші позиції, щоб нам не було де триматись. Тому і йому немає там де утриматись. Він тільки туди заходить, просочується, а ми намагаємося знищити всі ці групи, які просочуються в цей населений пункт", - додав речник.

Автор: 

Запорізька область (3905) бойові дії (4379) Сили оборони півдня (431) Василівський район (85) Кам’янське (16)


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Не зайшли, не зайшли, і тут раз, і не можуть закріпитись!
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02.08.2025 21:11 Відповісти
все Потужно під контрлем Лідора
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02.08.2025 21:15 Відповісти
А з яких пір то є місто?
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02.08.2025 21:15 Відповісти
Кам'янське́ (до https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 - Янчекрак) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Василівській міській громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Василівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізької області.
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02.08.2025 21:17 Відповісти
не можуть закріпитися, бо нема за що зачепитися. там все знесено. ні наші, ні кацапня
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02.08.2025 21:30 Відповісти
 
 