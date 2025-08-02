Росіяни не можуть закріпитися в Кам’янському, ЗСУ утримують північну та північно-східну околиці міста, - Сили оборони півдня
Підрозділи Збройних сил України утримують північну та північно-східну околиці Кам'янського на Запоріжжі, росіяни не можуть закріпитися в місті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Він зауважив, що росіяни намагаються остаточно витіснити українські війська із Кам'янського, але без успіху. Підрозділи Збройних сил України утримують північну та північно-східну околиці населеного пункту.
"Ворог не може закріпитися в Кам'янському, адже він знищив наші позиції, щоб нам не було де триматись. Тому і йому немає там де утриматись. Він тільки туди заходить, просочується, а ми намагаємося знищити всі ці групи, які просочуються в цей населений пункт", - додав речник.
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