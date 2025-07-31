УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10530 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на півдні
420 4

Сили оборони півдня спростували інформацію про захоплення Кам’янського на Запоріжжі

дорога,область,запорізька,кам’янське

Українські військові заперечують поширену інформацію про нібито окупацію населеного пункту Кам’янське Василівського району Запорізької області.

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця інформація "наразі не відповідає дійсності". Ситуація на напрямку залишається складною і динамічною, але українські військові утримують позиції на північній і північно-східній околицях селища.

Станом на 12:16 на кількох позиціях у селищі тривають бойові зіткнення. Захисники України завдають значних втрат противнику і стримують його просування, попри інтенсивність боїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Хортиця" про "захоплення" Часового Яру: Росіяни знову брешуть. Ситуація не змінювалась

Автор: 

захоплення (220) Запорізька область (3892) Василівський район (82) Кам’янське (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, Плавні контролюють українські сили?
показати весь коментар
31.07.2025 13:00 Відповісти
Нижишні чи Горищні ?

плять, знаючи надважливе значення Каменського для оборони мегаполіса Запоріжжя, за три з половиною+ роки не змогли вибудувати фортифікації і оборону

про-сирський...

.
показати весь коментар
31.07.2025 13:06 Відповісти
Навіщо так брехати? Кацапи. нажаль, вже на околицях Степногірська, який на 3км далі за Кам'янське
показати весь коментар
31.07.2025 13:05 Відповісти
щоб ввести в оману противника

.
показати весь коментар
31.07.2025 13:07 Відповісти
 
 