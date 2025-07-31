Сили оборони півдня спростували інформацію про захоплення Кам’янського на Запоріжжі

Українські військові заперечують поширену інформацію про нібито окупацію населеного пункту Кам’янське Василівського району Запорізької області.

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця інформація "наразі не відповідає дійсності". Ситуація на напрямку залишається складною і динамічною, але українські військові утримують позиції на північній і північно-східній околицях селища.

Станом на 12:16 на кількох позиціях у селищі тривають бойові зіткнення. Захисники України завдають значних втрат противнику і стримують його просування, попри інтенсивність боїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОСУВ "Хортиця" про "захоплення" Часового Яру: Росіяни знову брешуть. Ситуація не змінювалась