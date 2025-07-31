ОСУВ "Хортиця" про "захоплення" Часового Яру: Росіяни знову брешуть. Ситуація не змінювалась
Міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" Часового Яру на Донеччині. Цю інформацію спростували в українському Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", назвавши її черговою дезінформацією.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація в місті не змінилася: "Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань".
Російське Міноборони 31 липня близько 08:00 оголосило про "звільнення" Часового Яру силами так званого "Південного" угрупування на краматорсько-дружківському напрямку.
Водночас, за оцінками OSINT-проєкту DeepState станом на 30 липня, під частковим контролем РФ залишаються східна та північна частини міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще ресурси витрачайте на дрони та снаряди
все правильно - звинувачює союзників.