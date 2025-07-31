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Новини Бої за Часів Яр
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ОСУВ "Хортиця" про "захоплення" Часового Яру: Росіяни знову брешуть. Ситуація не змінювалась

Так зараз виглядає Часів Яр

Міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" Часового Яру на Донеччині. Цю інформацію спростували в українському Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", назвавши її черговою дезінформацією.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація в місті не змінилася: "Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань".

Російське Міноборони 31 липня близько 08:00 оголосило про "звільнення" Часового Яру силами так званого "Південного" угрупування на краматорсько-дружківському напрямку.

Водночас, за оцінками OSINT-проєкту DeepState станом на 30 липня, під частковим контролем РФ залишаються східна та північна частини міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог не так активно штурмує напрямок Часового Яру, тому контроль над містом періодично вдається посилювати, - "Луганськ"

Автор: 

захоплення (220) ОСУВ Хортиця (503) Донецька область (9167) Часів Яр (387) Бахмутський район (564)


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Топ коментарі
+2
супепр мега брехня, а от бубі можна вірити...
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31.07.2025 11:30 Відповісти
+1
і за 12414 проголосувала теж кацапня - от тут вірю без питань!
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31.07.2025 11:45 Відповісти
+1
шо робить вова?
все правильно - звинувачює союзників.
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31.07.2025 11:48 Відповісти
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супепр мега брехня, а от бубі можна вірити...
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31.07.2025 11:30 Відповісти
Навіщо ті "речники" та спікери. Піар проект чи що.
Краще ресурси витрачайте на дрони та снаряди
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31.07.2025 11:35 Відповісти
Рашистам дійсно вірити не можна. Але....якби обережно сказати, багато військових кажуть що ОТУ та ОСУВ теж....треба вірити з певною обережністю. Заяви бригад? ОК. Заяви Генштабу? Теж ОК. А ОСУВ та ОТУ.......
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31.07.2025 11:37 Відповісти
і за 12414 проголосувала теж кацапня - от тут вірю без питань!
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31.07.2025 11:45 Відповісти
шо робить вова?
все правильно - звинувачює союзників.
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31.07.2025 11:48 Відповісти
ох і сильна, потужна і незламна в Україні смичка - зелені і опзж!
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31.07.2025 12:22 Відповісти
завжди їх плутав...
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31.07.2025 12:31 Відповісти
папа нквд? - це незламна скрепа!
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31.07.2025 12:34 Відповісти
так нам сірим покажуть голосняк, чи не то наше собачє діло?
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31.07.2025 12:36 Відповісти
 
 