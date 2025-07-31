ОСУВ "Хортиця" про "захоплення" Часового Яру: Росіяни знову брешуть. Ситуація не змінювалась

Міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" Часового Яру на Донеччині. Цю інформацію спростували в українському Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", назвавши її черговою дезінформацією.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація в місті не змінилася: "Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань".

Російське Міноборони 31 липня близько 08:00 оголосило про "звільнення" Часового Яру силами так званого "Південного" угрупування на краматорсько-дружківському напрямку.

Водночас, за оцінками OSINT-проєкту DeepState станом на 30 липня, під частковим контролем РФ залишаються східна та північна частини міста.

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