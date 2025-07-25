Ворог не так активно штурмує напрямок Часового Яру, тому контроль над містом періодично вдається посилювати, - "Луганськ"

Здійснювати просування у Часовому Ярі достатньо важко, контроль над містом українським захисникам вдається час від часу посилювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Більше спостерігаємо переміщення та накопичення на вогнетривкому комбінаті, але конструкція там серйозна і ми знищуємо ворога. І можемо говорити, що на деяких відтинках Часового Яру вдається посилити контроль і не дозволяти противнику там легко рухатися. Щодо встановлення нових позицій, то наразі таких заходів не проводимо, адже це дуже складно", - зазначив речник.

Він додав, що ворог на цьому напрямку активно використовує не лише FPV-дрони, але й БпЛА "Молния" з великою кількістю вибухівки.

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