Ворог не так активно штурмує напрямок Часового Яру, тому контроль над містом періодично вдається посилювати, - "Луганськ"
Здійснювати просування у Часовому Ярі достатньо важко, контроль над містом українським захисникам вдається час від часу посилювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.
"Більше спостерігаємо переміщення та накопичення на вогнетривкому комбінаті, але конструкція там серйозна і ми знищуємо ворога. І можемо говорити, що на деяких відтинках Часового Яру вдається посилити контроль і не дозволяти противнику там легко рухатися. Щодо встановлення нових позицій, то наразі таких заходів не проводимо, адже це дуже складно", - зазначив речник.
Він додав, що ворог на цьому напрямку активно використовує не лише FPV-дрони, але й БпЛА "Молния" з великою кількістю вибухівки.
Будь ласка, зачекайте...
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