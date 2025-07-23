Понад 70 атак відбито на Покровському напрямку. У Торецьку та біля Часового Яру бої, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 22 липня 2025 року, на фронті було зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3579 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Графське Сумської області; Краматорськ Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 970 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 293 обстріли, три із яких - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районі Григорівки.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку одне боєзіткнення відбулось поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як зауважили у Генштабі, на Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив сім марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.