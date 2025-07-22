Знищено мототехніку ворога, яка штурмувала Катеринівку. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 21 липня 2025 року, на Куп’янському напрямку противник атакував наші підрозділи, які тримають оборону в районах Бологівки, Голубівки, Петропавлівки, Зеленого Гаю та Загризового. Втрат наших позицій не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку основні атакувальні зусилля ворога були спрямовані на наші позиції неподалік Нового Миру, Ямполівки, Шандриголового, Карпівки, Колодязів та у Серебрянському лісництві. Атаки росіян відбито.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися прорвати нашу оборону в бік Переїзного та Серебрянки. Противник зазнав втрат та відійшов.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники намагалися штурмувати наші укріплення неподалік Предтечиного, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки та у Торецьку. В напрямку Катеринівки для штурмових дій ворог застосував мототехніку. Внаслідок вогневого впливу наших підрозділів знищено одинадцять мотоциклів окупантів.

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"На Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії неподалік Полтавки, Володимирівки, Миколаївки, Променю, Сухого Яру та Чинушиного. Також окупанти штурмували наші укріплення в районах Новоекономічного, Звірового, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки та Дачного. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - йдеться у повідомленні.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку ворог атакував наші позиції неподалік Запоріжжя, Мирного, Воскресенки, Маліївки та Піддубного. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

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