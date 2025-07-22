Уничтожена мототехника врага, которая штурмовала Катериновку. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 21 июля 2025 года, на Купянском направлении противник атаковал наши подразделения, которые держат оборону в районах Бологовки, Голубовки, Петропавловки, Зеленого Гая и Загрызово. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении основные атакующие усилия врага были направлены на наши позиции неподалеку Нового Мира, Ямполовки, Шандриголово, Карповки, Колодязей и в Серебрянском лесничестве. Атаки россиян отбиты.

На Северском направлении оккупанты пытались прорвать нашу оборону в сторону Переездного и Серебрянки. Противник понес потери и отошел.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях захватчики пытались штурмовать наши укрепления неподалеку Предтечино, Белой Горы, Делиевки, Плещиевки и в Торецке. В направлении Катериновки для штурмовых действий враг применил мототехнику. В результате огневого воздействия наших подразделений уничтожено одиннадцать мотоциклов оккупантов.

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"На Покровском направлении противник проводил активные наступательные действия неподалеку Полтавки, Владимировки, Николаевки, Променя, Сухого Яра и Чинушиного. Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районах Новоэкономичного, Звёздного, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки и Дачного. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении враг атаковал наши позиции неподалеку Запорожья, Мирного, Воскресенки, Малиевки и Поддубного. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

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