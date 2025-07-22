В Покровске продолжается ликвидация диверсионных групп россиян, - DeepState

Подразделения Сил обороны проводят зачистку диверсионно-разведывательных групп врага в Покровске.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несколько дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу.

"Сейчас еще продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого-то убили, кого-то еще нет. Цель противника очевидна - закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины. К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, возросло количество дружественного огня, ведь все знали о "дрг" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой", - говорится в сообщении.

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