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В Покровске продолжается ликвидация диверсионных групп россиян, - DeepState

В Покровск зашли российские ДРГ

Подразделения Сил обороны проводят зачистку диверсионно-разведывательных групп врага в Покровске.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несколько дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу.

"Сейчас еще продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого-то убили, кого-то еще нет. Цель противника очевидна - закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины. К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, возросло количество дружественного огня, ведь все знали о "дрг" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой", - говорится в сообщении.

Читайте: Все попытки вражеских ДРГ проникнуть в Покровск завершаются поражениями, - ОТГ "Донецк"

Автор: 

Донецкая область (10281) Покровск (688) ДРГ (108) Покровский район (787) война в Украине (5307)


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Топ комментарии
+18
А вчора казали, що це неправда... Чи "будуть воювати всі", як обіцялось, в т.р. і менти хоча б по черзі (їх дофігіща, машини їздять кожні пару хвилин), як пропонувала Южаніна, муніципальна охорона, міська варта, інші охоронці, відставники 43-60, офіцери, які вічно чекають воса, внучаті племінники доглядальники і т.д., нехай працює хоча б діючий закон про позбавлення прав і блокування карток, нехай офіцерів, що не воюють, розжалують в рядові, позбавлять ранніх пенсій і т.д., нехай розбронюють всіх аналітиків центрів-перецентрів і інститутів-переінститутів, що цілими днями талдичать маячню по телеку і по радіо, якщо вже всі, то коміки теж мають воювати, нехай, нехай, нехай.. Поки що чомусь з'явитись зобов'язали тільки обмежено придатних, навіть без повістки, і штрафують, хто не з'явився, яка тут логіка? Взагалі, я вважаю, Захід має надати нормальні далекобійні ракети, ******* літаки, можливо і людей, а краще поставити ультиматум закінчувати це дикунство у 21-му сторіччі, або удари по всім кацапським військовим об'єктам, бо це не тільки наша війна, путлер перед війною прямо висував ультиматум про кордони НАТО до 97-го року. До того ж в нас забрали ядерну зброю і дали гарантії, те, що ті гарантії виявились фейковими, за це треба судити кучму, чого теж якогось х.я ніхто не робить, але ж це був кидок, і ідіоту зрозуміло, що віддавати ядерну зброю просто так навіть без гарантій ненападу і захисту - то дурість.
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22.07.2025 01:41 Ответить
+16
Огого((Тепер почнеться серіал з Покровськом,як іншими містами(("ми контролюємо вулицю,ми контролюємо завод,ми контролюємо 50%..."((((Сцирський точно за Україну?((((
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22.07.2025 06:35 Ответить
+16
300 тисяч ТЦК,300 тисяч поліцейських в тилу....а на нулю 200 тисяч.от вам і перемога від зелі.
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22.07.2025 07:16 Ответить
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А вчора казали, що це неправда... Чи "будуть воювати всі", як обіцялось, в т.р. і менти хоча б по черзі (їх дофігіща, машини їздять кожні пару хвилин), як пропонувала Южаніна, муніципальна охорона, міська варта, інші охоронці, відставники 43-60, офіцери, які вічно чекають воса, внучаті племінники доглядальники і т.д., нехай працює хоча б діючий закон про позбавлення прав і блокування карток, нехай офіцерів, що не воюють, розжалують в рядові, позбавлять ранніх пенсій і т.д., нехай розбронюють всіх аналітиків центрів-перецентрів і інститутів-переінститутів, що цілими днями талдичать маячню по телеку і по радіо, якщо вже всі, то коміки теж мають воювати, нехай, нехай, нехай.. Поки що чомусь з'явитись зобов'язали тільки обмежено придатних, навіть без повістки, і штрафують, хто не з'явився, яка тут логіка? Взагалі, я вважаю, Захід має надати нормальні далекобійні ракети, ******* літаки, можливо і людей, а краще поставити ультиматум закінчувати це дикунство у 21-му сторіччі, або удари по всім кацапським військовим об'єктам, бо це не тільки наша війна, путлер перед війною прямо висував ультиматум про кордони НАТО до 97-го року. До того ж в нас забрали ядерну зброю і дали гарантії, те, що ті гарантії виявились фейковими, за це треба судити кучму, чого теж якогось х.я ніхто не робить, але ж це був кидок, і ідіоту зрозуміло, що віддавати ядерну зброю просто так навіть без гарантій ненападу і захисту - то дурість.
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22.07.2025 01:41 Ответить
Демобілізації немає. Якщо мобілізувати поліцейських та решти прислуги влади, то більшість піде в СЗЧ. А решти вистачить лише на кілька місяців. А далі що будете робити?
Сила війська вимірюється технологіями, а не кількістю піхоти. Піхота не ефективна проти дронів і це лише дешева альтернатива дронам.
А навіщо Заходу витрачати дорогу західну зброю, якщо україна може її компенсувати за рахунок безкоштовних виловлених на вулиці майбутніх героїв?
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22.07.2025 08:10 Ответить
Огого((Тепер почнеться серіал з Покровськом,як іншими містами(("ми контролюємо вулицю,ми контролюємо завод,ми контролюємо 50%..."((((Сцирський точно за Україну?((((
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22.07.2025 06:35 Ответить
300 тисяч ТЦК,300 тисяч поліцейських в тилу....а на нулю 200 тисяч.от вам і перемога від зелі.
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22.07.2025 07:16 Ответить
А ти де?
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22.07.2025 08:39 Ответить
Гниле, пане, запитання тому, хто справедливо обурюється діями під час війни тих, хто давав присягу захищати Україну і утримувався тими, хто працював та платив податки на утримання тих, хто мав би першими пійти виконувати свою присягу.
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22.07.2025 08:44 Ответить
Ні, я так не вважаю. Перш за все треба запитувати себе. А що зробив ти? А не шукати винних на стороні. Так, якщо ти зробив все що міг, то тоді ти маєш моральне право ставити таке запитання іншим. Ми всі громадяни України і у всіх нас обов'язкок захищати країну. У поліцейського є наказ який він виконує. Так він може піти добровільно на нуль. Але так само і ти можеш піти добровольцем. Тут ви рівні. А все оце ваше словоблуддя є всього лише самовиправдання. Нічого іншого. Крапка.
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22.07.2025 09:06 Ответить
Пойду завтра запишусь в полицейские, воевать что-то не тянет. А , забыл, у меня ж со здоровьем куча проблем-в полицию не возьмут, только в ЗСУ; да и образование большая помеха, для работы в полиции, я так понял, IQ необходимо не выше 65-70.
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22.07.2025 10:05 Ответить
читай закон про мобілізацію від зелі.лт і взнаєш де я і де хто.
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22.07.2025 09:00 Ответить
Це не відповідь. Знов кручу, верчу словами. Воюєш? То так і скажи. Непридатний, теж зрозумію твою позицію і обурення.
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22.07.2025 09:09 Ответить
скінчилася піхотв...
усі загинули?
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22.07.2025 07:41 Ответить
Найкращі з найкращих зараз на Буковельських та Міланських фронтах оборону держать
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22.07.2025 07:58 Ответить
"...банально закінчилася піхота..."? А що, апарат управління не воює?
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22.07.2025 08:07 Ответить
Ви самі дали відповідь на питання.
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22.07.2025 08:42 Ответить
Ніякі це не ворожі ДРГ!Треба казати усю правду - а вона полягає у тому, що рашистські війська, намацав слабину в обороні ЗСУ, передовими штурмовими загонами увійшли на околиці Покровська і зав'язали бої вже у самому місті! І якщо терміново не підсилити ЗСУ живою силою та підрозділами БПЛА на місці прориву - можна вважати, що над Покровськом та Мирноградом нависла серйозна загроза втрати цієї надважливої у стратегічному відношенні, агломерації!
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22.07.2025 08:30 Ответить
Ти жива сила? Чому не мобілізувався, ресурс?
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22.07.2025 08:48 Ответить
Те про що я і казав. По бумагах в нас мільйонна армія а на фронті нема людей. Тому що поліцаї, ТЦК і ВЛК відловлюють старих дідів і калік і відправляють їх в учебки. А тих калік з учебок відправляють в госпіталі бо вони ніхрена не можуть. А самі бугаї-поліцаї сидять по тилах і кошмарять бабусь які продають петрушку біля базарів і доріг і займаються рейдерством по відбиранню земель і підприємств поки всі відволіклись на війну. Я вже не кажу про заброньованих і хлопчиків до 25-ти років яких влада не пускає на захист України бо тримає їх для виборів
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22.07.2025 09:20 Ответить
 
 