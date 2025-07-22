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У Покровську триває ліквідація диверсійних груп росіян, - DeepState

В Покровськ зайшли російські ДРГ

Підрозділи Сил оборони проводять зачистку диверсійно-розвідувальних груп ворога в Покровську.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кілька днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.

"Зараз ще триває пошук та знищення даних груп. Когось вбили, когось ще ні. Мета противника очевидна — закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України. На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "дрг" майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень варто подавати з холодною головою", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Усі спроби ворожих ДРГ проникнути у Покровськ завершуються поразками, - ОТУ "Донецьк"

Автор: 

Донецька область (9099) Покровськ (720) ДРГ (116) Покровський район (796) війна в Україні (5342)


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А вчора казали, що це неправда... Чи "будуть воювати всі", як обіцялось, в т.р. і менти хоча б по черзі (їх дофігіща, машини їздять кожні пару хвилин), як пропонувала Южаніна, муніципальна охорона, міська варта, інші охоронці, відставники 43-60, офіцери, які вічно чекають воса, внучаті племінники доглядальники і т.д., нехай працює хоча б діючий закон про позбавлення прав і блокування карток, нехай офіцерів, що не воюють, розжалують в рядові, позбавлять ранніх пенсій і т.д., нехай розбронюють всіх аналітиків центрів-перецентрів і інститутів-переінститутів, що цілими днями талдичать маячню по телеку і по радіо, якщо вже всі, то коміки теж мають воювати, нехай, нехай, нехай.. Поки що чомусь з'явитись зобов'язали тільки обмежено придатних, навіть без повістки, і штрафують, хто не з'явився, яка тут логіка? Взагалі, я вважаю, Захід має надати нормальні далекобійні ракети, ******* літаки, можливо і людей, а краще поставити ультиматум закінчувати це дикунство у 21-му сторіччі, або удари по всім кацапським військовим об'єктам, бо це не тільки наша війна, путлер перед війною прямо висував ультиматум про кордони НАТО до 97-го року. До того ж в нас забрали ядерну зброю і дали гарантії, те, що ті гарантії виявились фейковими, за це треба судити кучму, чого теж якогось х.я ніхто не робить, але ж це був кидок, і ідіоту зрозуміло, що віддавати ядерну зброю просто так навіть без гарантій ненападу і захисту - то дурість.
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22.07.2025 01:41 Відповісти
Огого((Тепер почнеться серіал з Покровськом,як іншими містами(("ми контролюємо вулицю,ми контролюємо завод,ми контролюємо 50%..."((((Сцирський точно за Україну?((((
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22.07.2025 06:35 Відповісти
Можна починати співати: "Фортецяяяяя Покрооовськ!!!"
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22.07.2025 07:07 Відповісти
 
 