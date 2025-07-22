У Покровську триває ліквідація диверсійних груп росіян, - DeepState

Підрозділи Сил оборони проводять зачистку диверсійно-розвідувальних груп ворога в Покровську.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кілька днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.

"Зараз ще триває пошук та знищення даних груп. Когось вбили, когось ще ні. Мета противника очевидна — закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України. На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "дрг" майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень варто подавати з холодною головою", - йдеться в повідомленні.

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