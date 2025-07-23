Более 70 атак отбито на Покровском направлении. В Торецке и возле Часова Яра идут бои, - Генштаб. КАРТЫ

В общей сложности, за минувшие сутки, 22 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3579 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности. по районам населенных пунктов Ястребиное, Графское Сумской области; Краматорск Донецкой области; Каменское, Новоандреевка Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ противника.

Генштаб напоминает, что, в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 115 беспилотных летательных аппаратов, 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак захватнических войск. Также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 293 обстрела, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Западного.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполевка, Торское и в направлении Серебрянки.

На Сиверском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться в районе Григорьевки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении одно боестолкновение произошло вблизи Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русина Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как отметили в Генштабе, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил семь тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.