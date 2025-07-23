Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 045 220 человек (+970 за сутки), 11 041 танк, 30 722 артсистемы, 23 037 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 045 220 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 045 220 (+970) человек,
танков - 11 041 (+3) единица,
боевых бронированных машин - 23 037 (+2) единиц,
артиллерийских систем - 30 722 (+42) единицы,
РСЗО - 1446 (+1) единиц,
средств ПВО - 1199 (+0) единиц,
самолетов - 421 (+0) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) единицы,
крылатых ракет - 3533 (+0) единицы,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 56 041 (+88) единица,
специальной техники - 3935 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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136! одиниць знищеної техніки та 970! чумардосів за день.
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Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 045 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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