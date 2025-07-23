Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 045 220 человек (+970 за сутки), 11 041 танк, 30 722 артсистемы, 23 037 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 045 220 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 045 220 (+970) человек,

танков - 11 041 (+3) единица,

боевых бронированных машин - 23 037 (+2) единиц,

артиллерийских систем - 30 722 (+42) единицы,

РСЗО - 1446 (+1) единиц,

средств ПВО - 1199 (+0) единиц,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) единицы,

крылатых ракет - 3533 (+0) единицы,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 56 041 (+88) единица,

специальной техники - 3935 (+0) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.