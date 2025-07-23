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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 045 220 человек (+970 за сутки), 11 041 танк, 30 722 артсистемы, 23 037 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 045 220 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 045 220 (+970) человек,

танков - 11 041 (+3) единица, 

боевых бронированных машин - 23 037 (+2) единиц, 

артиллерийских систем - 30 722 (+42) единицы, 

РСЗО - 1446 (+1) единиц, 

средств ПВО - 1199 (+0) единиц, 

самолетов - 421 (+0) единица, 

вертолетов - 340 (+0) единиц, 

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 552 (+115) единицы, 

крылатых ракет - 3533 (+0) единицы, 

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц, 

подводных лодок - 1 (+0) единица, 

автомобильной техники и автоцистерн - 56 041 (+88) единица, 

специальной техники - 3935 (+0) единиц.  

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20110) Генштаб ВС (6689) ликвидация (3864) уничтожение (7539)


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Героям слава!!!
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23.07.2025 07:13 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.07.2025 07:55 Ответить
Смерть расцеї і ждунам в Україні!
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23.07.2025 08:19 Ответить
Минув 4172 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 970! чумардосів за день.
Броня на мінімалках, арта та логістика добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 045 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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23.07.2025 08:36 Ответить
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23.07.2025 08:40 Ответить
254,4 тисячі чумардосів з початку року, це більше ніж за весь 23-тій рік
Безпілотники з початку місяця 4 612, вже встановлено новий місячний рекорд, попередній за червень 4 574.
Логістика "освоїла" чергову тисячу.
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23.07.2025 09:00 Ответить
 
 