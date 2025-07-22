Силы обороны атаковали с помощью боеприпасов российских штурмовиков, которые скрывались в здании. ВИДЕО
Бойцы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" провели уничтожение российских штурмовиков с помощью специальных боеприпасов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, передает Цензор.НЕТ.
"Наш дрон-бомбер сбрасывал на дома, в которых прятался враг, зажигательные боеприпасы, после чего тайники вспыхивали вместе с россиянами", - добавили бойцы.
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Олена Ткаченко
показать весь комментарий22.07.2025 22:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Анатолій Фоменко
показать весь комментарий22.07.2025 23:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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