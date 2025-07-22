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Силы обороны атаковали с помощью боеприпасов российских штурмовиков, которые скрывались в здании. ВИДЕО

Бойцы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" провели уничтожение российских штурмовиков с помощью специальных боеприпасов.

Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, передает Цензор.НЕТ.

"Наш дрон-бомбер сбрасывал на дома, в которых прятался враг, зажигательные боеприпасы, после чего тайники вспыхивали вместе с россиянами", - добавили бойцы.

Смотрите: Воины 47 ОМБр атаковали 7 вражеских беспилотников: среди них Zala с тепловизором, "Гербера", "Молния-2". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20110) ликвидация (3861)


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22.07.2025 22:56 Ответить
Гарна пісня, ще й кліп на реальних подіях!
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22.07.2025 23:31 Ответить
 
 