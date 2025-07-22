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Воины 47 ОМБр атаковали 7 вражеских беспилотников: среди них Zala с тепловизором, "Гербера", "Молния-2". ВИДЕО

Бойцы подразделения перехватчиков "Sky Wars" 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" за сутки уничтожили ряд вражеских беспилотников.

Об успешной боевой работе сообщили на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

Всего за сутки зенитчики с помощью FPV-камикадзе атаковали семь вражеских БПЛА:

  • 4 Zala Lancet z51 (одна из них ночная, с тепловизором);
  • 1 Zala-Z16 с тепловизионной камерой;
  • 1 "Гербера";
  • 1 "Молния-2".

В бригаде отмечают, что последствия, от которых спасло подразделение ПВО, могли быть крайне тяжелыми. "Zala Lancet летела на цель - чтобы уничтожить нашу технику и позиции с пехотинцами. А Zala Z16 корректировала ударные БпЛА Lancet и разведывала наши позиции", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (20110) уничтожение (7529) 47 отдельная механизированная бригада (271)


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Як називаються перехоплювачі?, хто постачає?, де збирають?, зеленський хоче приїхати, пофотографуватись, для Зелемарафону...
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22.07.2025 22:20 Ответить
Такі питання , і так у лоба задавали тільки дві людини -ти , і Шуфріч.перед затриманням...
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22.07.2025 23:07 Ответить
 
 