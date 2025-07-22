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Воїни 47 ОМБр атакували 7 ворожих безпілотників: серед них Zala із тепловізором, "Гербера", "Молнія-2". ВIДЕО

Бійці підрозділу перехоплювачів "Sky Wars" 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" за добу знищили низку ворожих  безпілотників.

Про успішну бойову роботу повідомили на сторінці бригади, передає Цензор.НЕТ.

Загалом за добу зенітники за допомогою FPV-камікадзе атакували сім ворожих БПЛА:

  • 4 Zala Lancet z51 (одна з них нічна, з тепловізором);
  • 1 Zala-Z16 з тепловізійною камерою;
  • 1 "Гербера";
  • 1 "Молнія-2".

У бригаді наголошують, що наслідки, від яких врятував підрозділ ППО, могли бути вкрай важкими. "Zala Lancet летіла на ціль — аби знищити нашу техніку та позиції з піхотинцями. А Zala Z16 коригувала ударні БпЛА Lancet та розвідувала наші позиції", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наші воїни провели евакуацію пораненого побратима за допомогою наземної роботизованої платформи. ВIДЕО

Автор: 

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