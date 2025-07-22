Наші воїни провели евакуацію пораненого побратима за допомогою наземної роботизованої платформи. ВIДЕО
У зоні вогневого контролю противника наші воїни провели евакуацію пораненого побратима за допомогою наземної роботизованої платформи.
Розроблена та вдосконалена в бойових умовах, роботизована система дозволяє вивозити поранених із переднього краю без ризику для особового складу, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Денис Коновалов #551584
показати весь коментар22.07.2025 20:49 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Inna vid
показати весь коментар22.07.2025 21:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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