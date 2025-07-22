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Українські захисники уразили російську артилерію та ворожу піхоту у Донецькій області. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Вартові" 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського уразили російську артилерію та піхоту у Донецькій області.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі Військово-Морських Сил ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти намагалися сховатися свої міномети та гармати у капонірах і під маскувальними сітками, але їх було знищено. Ворожа піхота сховалася у бліндажі, але і це її не врятувало.

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Автор: 

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