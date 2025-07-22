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Бійці 28 ОМБр показали ексклюзивні кадри роботи в глибокому тилу противника: знищено САУ і три ББМ. ВIДЕО
Бійці розвідувальної роти 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили ексклюзивні кадри своєї роботи в глибокому тилу противника, які довгий час не можна було показувати, та продемонстрували, як завдяки їм було знищено САУ, гаубицю та три ББМ з піхотою.
Про це йдеться у публікації на сторінці бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар22.07.2025 18:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрій Циганков
показати весь коментар22.07.2025 18:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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