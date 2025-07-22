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Бійці 28 ОМБр показали ексклюзивні кадри роботи в глибокому тилу противника: знищено САУ і три ББМ. ВIДЕО

Бійці розвідувальної роти 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили ексклюзивні кадри своєї роботи в глибокому тилу противника, які довгий час не можна було показувати, та продемонстрували, як завдяки їм було знищено САУ, гаубицю та три ББМ з піхотою.

Про це йдеться у публікації на сторінці бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони нищать у небі російські розвідувальні безпілотники типу Zala, Supercam та Орлан. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18249) знищення (7842) 28 окрема механізована бригада (195)


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Гарна прожарка! Рідна 28-ма! Пишаюсь вами!
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22.07.2025 18:40 Відповісти
Якби ще й відео свіжіше було. А то листя на деревах немає....
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22.07.2025 18:58 Відповісти
 
 