Бійці 28 ОМБр показали ексклюзивні кадри роботи в глибокому тилу противника: знищено САУ і три ББМ. ВIДЕО

Бійці розвідувальної роти 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили ексклюзивні кадри своєї роботи в глибокому тилу противника, які довгий час не можна було показувати, та продемонстрували, як завдяки їм було знищено САУ, гаубицю та три ББМ з піхотою.

Про це йдеться у публікації на сторінці бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

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