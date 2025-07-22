Бойцы 28 ОМБр показали эксклюзивные кадры работы в глубоком тылу противника: уничтожены САУ и три ББМ. ВИДЕО
Бойцы разведывательной роты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнародовали эксклюзивные кадры своей работы в глубоком тылу противника, которые долгое время нельзя было показывать, и продемонстрировали, как благодаря им было уничтожено САУ, гаубицу и три ББМ с пехотой.
Об этом говорится в публикации на странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
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Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий22.07.2025 18:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій Циганков
показать весь комментарий22.07.2025 18:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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