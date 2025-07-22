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Украинские защитники поразили российскую артиллерию и вражескую пехоту в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Вартові" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поразили российскую артиллерию и пехоту в Донецкой области.

Видео боевой работы было обнародовано на канале Военно-Морских Сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытались спрятать свои минометы и пушки в капонирах и под маскировочными сетками, но они были уничтожены. Вражеская пехота спряталась в блиндаже, но и это ее не спасло.

Смотрите: Бойцы 28 ОМБр показали эксклюзивные кадры работы в глубоком тылу противника: уничтожены САУ и три ББМ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20098) уничтожение (7529) Донецкая область (10281) 36 отдельная бригада морской пехоты (210)


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