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Наши воины провели эвакуацию раненого побратима с помощью наземной роботизированной платформы. ВИДЕО

В зоне огневого контроля противника наши воины провели эвакуацию раненого побратима с помощью наземной роботизированной платформы.

Разработанная и усовершенствованная в боевых условиях, роботизированная система позволяет вывозить раненых с переднего края без риска для личного состава, сообщает Цензор.НЕТ.

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эвакуация (2130) ВСУ (6775) 5 ОШБр (125)


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