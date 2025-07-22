Наши воины провели эвакуацию раненого побратима с помощью наземной роботизированной платформы. ВИДЕО
В зоне огневого контроля противника наши воины провели эвакуацию раненого побратима с помощью наземной роботизированной платформы.
Разработанная и усовершенствованная в боевых условиях, роботизированная система позволяет вывозить раненых с переднего края без риска для личного состава, сообщает Цензор.НЕТ.
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Денис Коновалов #551584
показать весь комментарий22.07.2025 20:49 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Inna vid
показать весь комментарий22.07.2025 21:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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