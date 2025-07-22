Сили оборони атакували за допомогою боєприпасів російських штурмовиків, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО
Бійці 427-го полку безпілотних систем "Рарог" провели знищення російських штурмовиків за допомогою спеціальних боєприпасів.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, передає Цензор.НЕТ.
"Наш дрон-бомбер скидав на будинки, в яких ховався ворог, запалювальні боєприпаси, після чого схованки спалахували разом з росіянами", - додали бійці.
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Олена Ткаченко
показати весь коментар22.07.2025 22:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолій Фоменко
показати весь коментар22.07.2025 23:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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