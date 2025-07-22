Сили оборони атакували за допомогою боєприпасів російських штурмовиків, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО

Бійці 427-го полку безпілотних систем "Рарог" провели знищення російських штурмовиків за допомогою спеціальних боєприпасів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, передає Цензор.НЕТ.

"Наш дрон-бомбер скидав на будинки, в яких ховався ворог, запалювальні боєприпаси, після чого схованки спалахували разом з росіянами", - додали бійці.

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