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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 045 220 осіб (+970 за добу), 11 041 танк, 30 722 артсистеми, 23 037 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 045 220 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1045220 (+970) осіб

танків - 11041 (+3) од

бойових броньованих машин - 23037 (+2) од

артилерійських систем - 30722 (+42) од

РСЗВ - 1446 (+1) од

засоби ППО - 1199 (+0) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47552 (+115)

крилаті ракети - 3533 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 56041 (+88)

спеціальна техніка - 3935 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони атакували за допомогою боєприпасів російських штурмовиків, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18261) Генштаб ЗС (6992) ліквідація (4250) знищення (7852)


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Героям слава!!!
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23.07.2025 07:13 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.07.2025 07:55 Відповісти
Смерть расцеї і ждунам в Україні!
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23.07.2025 08:19 Відповісти
Минув 4172 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 970! чумардосів за день.
Броня на мінімалках, арта та логістика добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 045 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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23.07.2025 08:36 Відповісти
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23.07.2025 08:40 Відповісти
254,4 тисячі чумардосів з початку року, це більше ніж за весь 23-тій рік
Безпілотники з початку місяця 4 612, вже встановлено новий місячний рекорд, попередній за червень 4 574.
Логістика "освоїла" чергову тисячу.
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23.07.2025 09:00 Відповісти
 
 