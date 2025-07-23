Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 045 220 осіб (+970 за добу), 11 041 танк, 30 722 артсистеми, 23 037 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 045 220 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1045220 (+970) осіб

танків - 11041 (+3) од

бойових броньованих машин - 23037 (+2) од

артилерійських систем - 30722 (+42) од

РСЗВ - 1446 (+1) од

засоби ППО - 1199 (+0) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47552 (+115)

крилаті ракети - 3533 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 56041 (+88)

спеціальна техніка - 3935 (+0)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.