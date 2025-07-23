Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 045 220 осіб (+970 за добу), 11 041 танк, 30 722 артсистеми, 23 037 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 045 220 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1045220 (+970) осіб
танків - 11041 (+3) од
бойових броньованих машин - 23037 (+2) од
артилерійських систем - 30722 (+42) од
РСЗВ - 1446 (+1) од
засоби ППО - 1199 (+0) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47552 (+115)
крилаті ракети - 3533 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 56041 (+88)
спеціальна техніка - 3935 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 045 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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