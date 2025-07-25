Враг не так активно штурмует направление Часова Яра, поэтому контроль над городом периодически удается усилить, - "Луганск"

Осуществлять продвижение в Часовом Яре достаточно трудно, контроль над городом украинским защитникам удается время от времени усиливать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Больше наблюдаем перемещения и накопления на огнеупорном комбинате, но конструкция там серьезная и мы уничтожаем врага. И можем говорить, что на некоторых отрезках Часова Яра удается усилить контроль и не позволять противнику там легко двигаться. По установлению новых позиций, то пока таких мер не проводим, ведь это очень сложно", - отметил спикер.

Он добавил, что враг на этом направлении активно использует не только FPV-дроны, но и БпЛА "Молния" с большим количеством взрывчатки.

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