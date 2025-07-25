РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10884 посетителя онлайн
Новости Бои за Часов Яр
400 1

Враг не так активно штурмует направление Часова Яра, поэтому контроль над городом периодически удается усилить, - "Луганск"

Враг собирает силы вблизи Часового Яра

Осуществлять продвижение в Часовом Яре достаточно трудно, контроль над городом украинским защитникам удается время от времени усиливать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Больше наблюдаем перемещения и накопления на огнеупорном комбинате, но конструкция там серьезная и мы уничтожаем врага. И можем говорить, что на некоторых отрезках Часова Яра удается усилить контроль и не позволять противнику там легко двигаться. По установлению новых позиций, то пока таких мер не проводим, ведь это очень сложно", - отметил спикер.

Он добавил, что враг на этом направлении активно использует не только FPV-дроны, но и БпЛА "Молния" с большим количеством взрывчатки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70 атак отражено на Покровском направлении. В Торецке и возле Часового Яра бои, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10311) боевые действия (4569) Часов Яр (383) Бахмутский район (550)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ура.
показать весь комментарий
25.07.2025 13:32 Ответить
 
 