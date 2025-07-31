ОСГВ Хортица о "захвате" Часова Яра: Россияне снова лгут. Ситуация не менялась
Минобороны России заявило о якобы "захвате" Часова Яра в Донецкой области. Эту информацию опровергли в украинской Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", назвав ее очередной дезинформацией.
Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация в городе не изменилась: "Россияне просто снова врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений".
Российское Минобороны 31 июля около 08:00 объявило об "освобождении" Часова Яра силами так называемой "Южной" группировки на краматорско-дружковском направлении.
В то же время, по оценкам OSINT-проекта DeepState по состоянию на 30 июля, под частичным контролем РФ остаются восточная и северная части города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще ресурси витрачайте на дрони та снаряди
все правильно - звинувачює союзників.