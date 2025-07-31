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Новости Бои за Часов Яр
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ОСГВ Хортица о "захвате" Часова Яра: Россияне снова лгут. Ситуация не менялась

Так сейчас выглядит Часов Яр

Минобороны России заявило о якобы "захвате" Часова Яра в Донецкой области. Эту информацию опровергли в украинской Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", назвав ее очередной дезинформацией.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация в городе не изменилась: "Россияне просто снова врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений".

Российское Минобороны 31 июля около 08:00 объявило об "освобождении" Часова Яра силами так называемой "Южной" группировки на краматорско-дружковском направлении.

В то же время, по оценкам OSINT-проекта DeepState по состоянию на 30 июля, под частичным контролем РФ остаются восточная и северная части города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не так активно штурмует направление Часова Яра, поэтому контроль над городом периодически удается усиливать, - "Луганск"

Автор: 

захват (787) ОСГВ Хортица (495) Донецкая область (10349) Часов Яр (384) Бахмутский район (559)


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Топ комментарии
+2
супепр мега брехня, а от бубі можна вірити...
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31.07.2025 11:30 Ответить
+1
і за 12414 проголосувала теж кацапня - от тут вірю без питань!
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31.07.2025 11:45 Ответить
+1
шо робить вова?
все правильно - звинувачює союзників.
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31.07.2025 11:48 Ответить
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супепр мега брехня, а от бубі можна вірити...
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31.07.2025 11:30 Ответить
Навіщо ті "речники" та спікери. Піар проект чи що.
Краще ресурси витрачайте на дрони та снаряди
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31.07.2025 11:35 Ответить
Рашистам дійсно вірити не можна. Але....якби обережно сказати, багато військових кажуть що ОТУ та ОСУВ теж....треба вірити з певною обережністю. Заяви бригад? ОК. Заяви Генштабу? Теж ОК. А ОСУВ та ОТУ.......
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31.07.2025 11:37 Ответить
і за 12414 проголосувала теж кацапня - от тут вірю без питань!
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31.07.2025 11:45 Ответить
шо робить вова?
все правильно - звинувачює союзників.
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31.07.2025 11:48 Ответить
ох і сильна, потужна і незламна в Україні смичка - зелені і опзж!
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31.07.2025 12:22 Ответить
завжди їх плутав...
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31.07.2025 12:31 Ответить
папа нквд? - це незламна скрепа!
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31.07.2025 12:34 Ответить
так нам сірим покажуть голосняк, чи не то наше собачє діло?
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31.07.2025 12:36 Ответить
 
 