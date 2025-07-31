Силы обороны юга опровергли информацию о захвате Каменского на Запорожье

Украинские военные отрицают распространенную информацию о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эта информация "пока не соответствует действительности". Ситуация на направлении остается сложной и динамичной, но украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.

По состоянию на 12:16 на нескольких позициях в поселке продолжаются боевые столкновения. Защитники Украины наносят значительные потери противнику и сдерживают его продвижение, несмотря на интенсивность боев.

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