Силы обороны юга опровергли информацию о захвате Каменского на Запорожье
Украинские военные отрицают распространенную информацию о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области.
Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эта информация "пока не соответствует действительности". Ситуация на направлении остается сложной и динамичной, но украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.
По состоянию на 12:16 на нескольких позициях в поселке продолжаются боевые столкновения. Защитники Украины наносят значительные потери противнику и сдерживают его продвижение, несмотря на интенсивность боев.
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плять, знаючи надважливе значення Каменського для оборони мегаполіса Запоріжжя, за три з половиною+ роки не змогли вибудувати фортифікації і оборону
про-сирський...
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