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Новости Боевые действия на юге
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Силы обороны юга опровергли информацию о захвате Каменского на Запорожье

дорога,область,запорожская,каменское

Украинские военные отрицают распространенную информацию о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эта информация "пока не соответствует действительности". Ситуация на направлении остается сложной и динамичной, но украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.

По состоянию на 12:16 на нескольких позициях в поселке продолжаются боевые столкновения. Защитники Украины наносят значительные потери противнику и сдерживают его продвижение, несмотря на интенсивность боев.

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захват (787) Запорожская область (3360) Васильевский район (82) Каменское (14)


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Тобто, Плавні контролюють українські сили?
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31.07.2025 13:00 Ответить
Нижишні чи Горищні ?

плять, знаючи надважливе значення Каменського для оборони мегаполіса Запоріжжя, за три з половиною+ роки не змогли вибудувати фортифікації і оборону

про-сирський...

.
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31.07.2025 13:06 Ответить
Навіщо так брехати? Кацапи. нажаль, вже на околицях Степногірська, який на 3км далі за Кам'янське
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31.07.2025 13:05 Ответить
щоб ввести в оману противника

.
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31.07.2025 13:07 Ответить
Сирок кремлівський береги щось у коменті!!!
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31.07.2025 13:42 Ответить
"пока не соответствует действительности" - это как понимать?
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31.07.2025 14:06 Ответить
 
 