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Новости Боевые действия на юге
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В островной зоне Днепра сохраняется высокая интенсивность артобстрелов и FPV-дронов

сведения Генштаба

На южном направлении вражеские удары нацелены как на прифронтовые населенные пункты, так и на позиции украинских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

В течение суток враг совершил 200 обстрелов, использовав 840 боеприпасов. Под обстрелы попали населенные пункты в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также позиции украинских сил на Юге.

Обстрелы гражданских

63-летний мужчина погиб и пять человек получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

На Херсонщине из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Также вражеские войска повредили многоэтажку и 8 частных домов, повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили.

В Никопольском районе Днепропетровской области, враг атаковал из тяжелой артиллерии и БпЛА Никополь, Червоногригорьевскую, Марганецкую громады. Пострадал 25-летний мужчина. Повреждены инфраструктура и авто.

Оккупанты целенаправленно атакуют гражданские объекты и мирных жителей. За сутки зафиксировано 380 атак дронами-камикадзе, в том числе и барражирующими боеприпасами типа "Ланцет" и "Молния". Также враг применял БпЛА на сброс, осуществив 160 сбрасываний, где было использовано почти 200 боеприпасов.

Противник нанес пять авиаударов по объектам критической инфраструктуры Запорожской области и по жилым районам Херсонщины, применив корректируемые авиабомбы (20 КАБов) и неуправляемые ракеты (40 НАРов).

Потери врага

Украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать вражескую технику и объекты. За минувшие сутки враг понес такие потери:

  • 29 оккупантов;
  • 9 орудий, из которых 2 - "Гиацинт-Б";
  • 5 радиолокационных станций (РЛС), в т.ч. "Енот";
  • 21 единицу броне- и автотехники;
  • мотоцикл;
  • 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136", * 6 разведывательных БпЛА "Zala", "Supercam" и "Орлан-10";
  • 5 антенн связи;
  • 3 генератора.

В результате ударов уничтожено/разрушено:

  • 58 укрытий;
  • полевой склад БК и 6 полевых складов ГСМ
  • блокпост.

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Автор: 

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