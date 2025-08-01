В островной зоне Днепра сохраняется высокая интенсивность артобстрелов и FPV-дронов
На южном направлении вражеские удары нацелены как на прифронтовые населенные пункты, так и на позиции украинских войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга
Боевые действия
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
В течение суток враг совершил 200 обстрелов, использовав 840 боеприпасов. Под обстрелы попали населенные пункты в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также позиции украинских сил на Юге.
Обстрелы гражданских
63-летний мужчина погиб и пять человек получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.
На Херсонщине из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Также вражеские войска повредили многоэтажку и 8 частных домов, повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили.
В Никопольском районе Днепропетровской области, враг атаковал из тяжелой артиллерии и БпЛА Никополь, Червоногригорьевскую, Марганецкую громады. Пострадал 25-летний мужчина. Повреждены инфраструктура и авто.
Оккупанты целенаправленно атакуют гражданские объекты и мирных жителей. За сутки зафиксировано 380 атак дронами-камикадзе, в том числе и барражирующими боеприпасами типа "Ланцет" и "Молния". Также враг применял БпЛА на сброс, осуществив 160 сбрасываний, где было использовано почти 200 боеприпасов.
Противник нанес пять авиаударов по объектам критической инфраструктуры Запорожской области и по жилым районам Херсонщины, применив корректируемые авиабомбы (20 КАБов) и неуправляемые ракеты (40 НАРов).
Потери врага
Украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать вражескую технику и объекты. За минувшие сутки враг понес такие потери:
- 29 оккупантов;
- 9 орудий, из которых 2 - "Гиацинт-Б";
- 5 радиолокационных станций (РЛС), в т.ч. "Енот";
- 21 единицу броне- и автотехники;
- мотоцикл;
- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136", * 6 разведывательных БпЛА "Zala", "Supercam" и "Орлан-10";
- 5 антенн связи;
- 3 генератора.
В результате ударов уничтожено/разрушено:
- 58 укрытий;
- полевой склад БК и 6 полевых складов ГСМ
- блокпост.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль