В острівній зоні Дніпра зберігається висока інтенсивність артобстрілів та FPV-дронів

На південному напрямку ворожі удари націлені як на прифронтові населені пункти, так і на позиції українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Протягом доби ворог здійснив 200 обстрілів, використавши 840 боєприпасів. Під обстріли потрапили населені пункти в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також позиції українських сил на Півдні.

Обстріли цивільних

63-річний чоловік загинув та пʼятеро людей дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

На Херсонщині через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Також ворожі війська пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків, понівечили газопровід, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області, ворог атакував з важкої артилерії та БпЛА Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Постраждав 25-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура та авто.

Окупанти цілеспрямовано атакують цивільні об'єкти та мирних жителів. За добу зафіксовано 380 атак дронами-камікадзе, в тому числі й баражуючими боєприпасами типу "Ланцет" і "Молнія". Також ворог застосовував БпЛА на скид, здійснивши 160 скидів, де було використано майже 200 боєприпасів.

Противник завдав пʼять авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури Запорізької області та по житлових районах Херсонщини, застосувавши кориговані авіабомби (20 КАБів) та некеровані ракети (40 НАРів).

Втрати ворога

Українські підрозділи продовжують ефективно знищувати ворожу техніку та об'єкти. За минулу добу ворог зазнав таких втрат:

29 окупантів;

9 гармат, з яких 2 - "Гіацинт-Б";

5 радіолокаційних станцій (РЛС), в т.ч. "Єнот";

21 одиницю броне- та автотехніки;

мотоцикл;

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136", * 6 розвідувальних БпЛА "Zala", "Supercam" та "Орлан-10";

5 антен зв'язку;

3 генератори.

В результаті ударів знищено/зруйновано:

58 укриттів;

польовий склад БК та 6 польових складів ПММ

блокпост.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня спростували інформацію про захоплення Кам’янського на Запоріжжі