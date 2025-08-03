Враг уже не проводит "мясных" штурмов на южном направлении, а привлекает опытные штурмовые группы. Бывает очень жарко, - Силы обороны Юга

Войска РФ сейчас отошли от тактики применения "мясных" атак на Южном направлении, зато активно привлекаются опытные штурмовые группы.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияинформ.

"Враг активно работает на Херсонском направлении - начиная от Херсона, в частности с района острова Корабел, и до Антоновских мостов. Там он системно применяет беспилотники, а также штурмовые группы", - рассказал Волошин.

По его словам, артиллерия и штурмовые действия врага сейчас сосредоточены в районе Гуляйполя - в частности, возле населенного пункта Белогорье и на Ореховском направлении.

Отдельное внимание - Приднепровскому направлению, где только за минувшие сутки было зафиксировано семь штурмов. "Горячее всего - возле Каменского, бои идут довольно ожесточенные, ситуация там напряженная", - отметил спикер.

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Он также сообщил, что массовых атак так называемым "мясом" сейчас почти не осталось - враг переориентировался на подготовленные диверсионно-разведывательные группы.

"На островах работают только профессионалы. Там действует одна из российских бригад разведки. Это специалисты высокого уровня. Они проводят штурмовые действия довольно профессионально, и иногда бывает очень горячо", - говорит Волошин.

По его словам, такие группы также пытаются тайком проникнуть в тыл украинских позиций.

"Помните, на прошлой неделе была информация о Степногорске. Российские ДРГ пытались зайти в южные кварталы города. Они используют самое современное разведывательное оборудование, антитепловизионные плащи и оружие. Это одна из новых тактик, которую враг активно применяет", - добавил спикер.

Полковник отмечает, что атаки происходят комплексно - сначала артиллерия, затем авиация и дроны, после чего группы из 3-5 человек просачиваются в тыл.

"Им дают воду, магазины, координаты. С дронов им сбрасывают боеприпасы и продукты. Один-два могут прорваться и закрепиться, а потом уже пробуют захватывать наши позиции", - резюмировал Волошин.

Ранее в Силах обороны Юга заявляли, что ночью 25 июля российская ДРГ пыталась прорваться в Степногорск.