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Новости Бои на Херсонщине
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Враг уже не проводит "мясных" штурмов на южном направлении, а привлекает опытные штурмовые группы. Бывает очень жарко, - Силы обороны Юга

ДРГ на южном направлении

Войска РФ сейчас отошли от тактики применения "мясных" атак на Южном направлении, зато активно привлекаются опытные штурмовые группы.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияинформ.

"Враг активно работает на Херсонском направлении - начиная от Херсона, в частности с района острова Корабел, и до Антоновских мостов. Там он системно применяет беспилотники, а также штурмовые группы", - рассказал Волошин.

По его словам, артиллерия и штурмовые действия врага сейчас сосредоточены в районе Гуляйполя - в частности, возле населенного пункта Белогорье и на Ореховском направлении.

Отдельное внимание - Приднепровскому направлению, где только за минувшие сутки было зафиксировано семь штурмов. "Горячее всего - возле Каменского, бои идут довольно ожесточенные, ситуация там напряженная", - отметил спикер.

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Он также сообщил, что массовых атак так называемым "мясом" сейчас почти не осталось - враг переориентировался на подготовленные диверсионно-разведывательные группы.

"На островах работают только профессионалы. Там действует одна из российских бригад разведки. Это специалисты высокого уровня. Они проводят штурмовые действия довольно профессионально, и иногда бывает очень горячо", - говорит Волошин.

По его словам, такие группы также пытаются тайком проникнуть в тыл украинских позиций.

"Помните, на прошлой неделе была информация о Степногорске. Российские ДРГ пытались зайти в южные кварталы города. Они используют самое современное разведывательное оборудование, антитепловизионные плащи и оружие. Это одна из новых тактик, которую враг активно применяет", - добавил спикер.

Полковник отмечает, что атаки происходят комплексно - сначала артиллерия, затем авиация и дроны, после чего группы из 3-5 человек просачиваются в тыл.

"Им дают воду, магазины, координаты. С дронов им сбрасывают боеприпасы и продукты. Один-два могут прорваться и закрепиться, а потом уже пробуют захватывать наши позиции", - резюмировал Волошин.

Ранее в Силах обороны Юга заявляли, что ночью 25 июля российская ДРГ пыталась прорваться в Степногорск.

Автор: 

армия РФ (20196) боевые действия (4625) Силы обороны юга (407) Херсонская область (5066)


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Рузкіе тварини АЛЕ ВОНИ ВЧАТЬСЯ

- масштабують шахеди
- модернізують їх
- роблять уже морські дрони
і тд

А що ми покращили за 3 роки? З часів Херсона що стало проривом? ААААААААА НАБУ відміняли і крали
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03.08.2025 13:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rYUoDj0qx4c в горадє Сочі свєтлиє ночі
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03.08.2025 13:15 Ответить
Як сказав один військовий, що заходив на Курщину і відходив звідти : там для ЗСУ були 3 (три) проблеми на "К". Кацапи, Корейці, Командири. І завжди додавав, що перші два К - не найгірші для нашої Армії
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03.08.2025 13:19 Ответить
Чого ж тут дивного? Кацапи тупо воюють і перевели свою економіку на військові рейки. Ми "ні" - укладаємо асфальт, і всюди панує "рєзніковщина" - "яйця по 17". На деяких закупівлях те що коштує 56 доларів "держава зеленского" купує за 1800. Тому у кацапів відбувається стрімка модернізація, а ми виходить голодранці... Потрібно знищувати корупціонерів фізично. Без судової тяганини за законами воєнного часу. Переможе та країна в якій менша корупція на військових закупівлях. Корупціонер це внутрішній ворог і його потрібно знищувати в першу чергу. З кацапами все просто - побачив і вбив. А це падло говорить українською, розпинається в патріотизмі і підло зраджує. "Таких тільки вішати"...
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03.08.2025 13:25 Ответить
А зеленський з Оманськими, їх поседільцями на СТАВЦІ, знищувати буде, «ПОТУЖНО», на відосиках!
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03.08.2025 13:33 Ответить
 
 