Руйнування мосту в Херсоні не допоможе військам РФ форсувати Дніпро, - Сили оборони півдня

Пошкоджений російськими окупантами автомобільний міст у Херсоні не допоможе загарбникам у форсуванні Дніпра.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб почати форсування Дніпра і висадитися у мікрорайоні Корабел у Херсоні, ворог спочатку має захопити острови посеред річки. Там є кілька важливих ділянок, які потрібно взяти під контроль. Також потрібно подолати протоки та основне річище Дніпра", - пояснює він.

За його словами, морпіхи не тільки надійно тримають під контролем всю острівну зону, а й успішно знищують російських окупантів.

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"Щодня ворог зазнає втрат — тільки під час штурмів гине 20–25 солдатів. Наша артилерія та оператори дронів завдають потужних ударів і по лівому березі. Іноді окупанти намагаються переправитися через річку, але не встигають навіть відплисти — ми влучаємо по них ще на старті, і вони так і залишаються у воді", - розповів Волошин.

Російські війська зараз тільки намагаються увійти в острівну зону, проте й до цього часу безрезультатно, наголошує речник.

"Навіть якщо міст зруйнований, це не послаблює нашу оборону Херсона. Противник вчинив теракт, і це боляче вдарило по мирних жителях. Але для військових оборона організована інакше, тому руйнування мосту не сильно впливає на нашу здатність захищати місто", - додали Сили оборони півдня.

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Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

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