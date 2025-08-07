УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11833 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Херсона
1 365 5

Деякі родини після евакуації майже одразу повертаються до Корабела, це смертельно небезпечно, - ОВА

Удар РФ по мікрорайону Корабел Як проходить евакуація

Із мікрорайону Корабел в Херсоні вдалося евакуювати понад 1 тисячу осіб, зокрема 56 дітей та 110 маломобільних осіб.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі евакуація триває.

"На жаль, фіксуємо неприпустимі випадки, коли евакуйовані родини майже одразу після виїзду знову повертаються до Корабела. Ви маєте розуміти, що війна триває. І такими діями ви наражаєте на смертельну небезпеку себе та своїх рідних", - зазначив глава області.

Жителів Корабела закликали евакуюватися.

Читайте: Сили оборони півдня про можливу висадку росіян у Корабельному районі Херсона: Нині це дуже сумнівний сценарій

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руйнування мосту в Херсоні не допоможе військам РФ форсувати Дніпро, - Сили оборони півдня

Автор: 

Херсон (3552) евакуація (2382) Херсонська область (6086) Херсонський район (509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо ця ОВА пропонує людям???евакуюватись і все?? А далі??
показати весь коментар
07.08.2025 13:18 Відповісти
А далі літо, трава росте.
показати весь коментар
07.08.2025 13:22 Відповісти
А куди переселяють людей, цікаво? Можливо варто їх розмістити у будинках Олександра Прокудіна та інших чиновників ОВА? Тоді вони не будуть повертатися, гарантовано.
показати весь коментар
07.08.2025 13:25 Відповісти
Нажаль фіксуємо неприпустимі випадки, коли на четвертий рік екзистенційної війни, коли на кону стоїть питання фізичного існування нації, країною править тупий виродок українофоб і його кодла мародерів і зрадників.
показати весь коментар
07.08.2025 13:25 Відповісти
Дійсно, це ж ОВА має вам всім дупи витирати....
Поки є можливість, виїжджайте з країни, туди де ще приймають, і є нормальні соціальні програми....
Відірвіть свої дупи, включіть свої мізки,
життя діється раз.....
показати весь коментар
07.08.2025 13:28 Відповісти
 
 