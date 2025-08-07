Деякі родини після евакуації майже одразу повертаються до Корабела, це смертельно небезпечно, - ОВА

Із мікрорайону Корабел в Херсоні вдалося евакуювати понад 1 тисячу осіб, зокрема 56 дітей та 110 маломобільних осіб.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі евакуація триває.

"На жаль, фіксуємо неприпустимі випадки, коли евакуйовані родини майже одразу після виїзду знову повертаються до Корабела. Ви маєте розуміти, що війна триває. І такими діями ви наражаєте на смертельну небезпеку себе та своїх рідних", - зазначив глава області.

Жителів Корабела закликали евакуюватися.

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

