Сили оборони півдня про можливу висадку росіян у Корабельному районі Херсона: Нині це дуже сумнівний сценарій

До того, як підійти до мікрорайону Корабел, російським військам необхідно подолати декілька водних проток та островів, однак Сили оборони України відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин на тлі появи інформації, що російські війська начебто готують спробу висадитися в Херсоні у мікрорайоні Корабел вже найближчими тижнями, що з’явилася після спроби росіян знищити міст, який з’єднує мікрорайон із самим Херсоном.

"Сценарій, що противник зараз намагатиметься висадитися у мікрорайоні Острів (Корабел), з військової точки зору наразі – це дуже сумнівний сценарій. Тому що перед тим, як підійти до мікрорайону Острів, ворогу необхідно подолати декілька водних проток, пройти декілька островів, і це доволі непросто сьогодні. Сили оборони України відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах, які противних намагається запустити на наш берег. Щоб від одного берега до другого ворог доплив, необхідний час. І за цей час можна виявити всі ці штурмові групи ворога. Тому що ми не будемо теж сидіти, склавши руки, і чекати, що противник висадиться на наш берег і почне захоплювати райони міста. Озвучувати цей сценарій зараз – це як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події поки що", – наголосив речник.

Стосовно ризиків десантування росіян з повітря, Волошин заявив, що той же гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де його побачать Сили оборони і можуть знищити. Він нагадав, чим для росіян закінчилося десантування у Гостомелі, коли українські військові не були готові так, як зараз, зустріти ворога.

"Зараз у нас є підрозділи, які проводять антидесантні дії. Ми взагалі очікуємо, що ворог намагатиметься форсувати, ми готові до різних подій таких, до різних сценаріїв", – зауважив речник.

Він наголосив, що українська розвідка наразі не бачить, щоб у росіян було достатньо сил і засобів для масованих штурмових дій на цьому напрямку.

Він пояснив, що Сили оборони, виявивши, що готується така ворожа операція, будуть їй протидіяти ще на рівні, коли вона розпочинатиметься. "Ми будемо ворога бити на вихідних районах – звідки вони будуть виходити для штурмів, для форсування", – додав Волошин.

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.