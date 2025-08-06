Ворог значно збільшив кількість штурмів на Херсонському напрямку, - Сили оборони Півдня

Упродовж кількох останніх днів війська РФ значно збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За кілька останніх днів ворог значно збільшив кількість штурмових дій саме на Херсонському напрямку, але він збільшив кількість взагалі по всій острівній зоні дельти річки Дніпро, починаючи з півдня, де острови Козулиський і Забич, і закінчуючи Антонівськими мостами - залізничним і автомобільним", - розповів речник.

Він додав, що на островах Забич, Великий Потьомкін і Білогрудий війська РФ проводять по 1-2 штурмових дії.

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"Він (ворог. - Ред.) намагається взяти під контроль цю острівну зону, щоб підійти ближче до основного русла Дніпра і починати звідти вже якісь штурмові форсувальні дії для того, щоб висадитись на правий берег. Проте вся ця зона перебуває під контролем Сил оборони України, і ми знищуємо всі спроби ворога захопити хоч якийсь плацдарм", - пояснив Волошин.