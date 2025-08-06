Враг значительно увеличил количество штурмов на Херсонском направлении, - Силы обороны Юга

В течение нескольких последних дней войска РФ значительно увеличили количество штурмовых действий на Херсонском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"За несколько последних дней враг значительно увеличил количество штурмовых действий именно на Херсонском направлении, но он увеличил количество вообще по всей островной зоне дельты реки Днепр, начиная с юга, где острова Козулисский и Забич, и заканчивая Антоновскими мостами - железнодорожным и автомобильным", - рассказал спикер.

Он добавил, что на островах Забич, Большой Потемкин и Белогрудый войска РФ проводят по 1-2 штурмовых действия.

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"Он (враг. - Ред.) пытается взять под контроль эту островную зону, чтобы подойти ближе к основному руслу Днепра и начинать оттуда уже какие-то штурмовые форсировочные действия для того, чтобы высадиться на правый берег. Однако вся эта зона находится под контролем Сил обороны Украины, и мы уничтожаем все попытки врага захватить хоть какой-то плацдарм", - рассказал Волошин.