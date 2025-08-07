Силы обороны юга о возможной высадке россиян в Корабельном районе Херсона: Сейчас это очень сомнительный сценарий

До того, как подойти к микрорайону Корабел, российским войскам необходимо преодолеть несколько водных проливов и островов, однако Силы обороны Украины отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин на фоне появления информации, что российские войска якобы готовят попытку высадиться в Херсоне в микрорайоне Корабел уже в ближайшие недели, появившейся после попытки россиян уничтожить мост, соединяющий микрорайон с самим Херсоном.

"Сценарий, что противник сейчас будет пытаться высадиться в микрорайоне Остров (Корабел), с военной точки зрения сейчас - это очень сомнительный сценарий. Потому что перед тем, как подойти к микрорайону Остров, врагу необходимо преодолеть несколько водных проливов, пройти несколько островов, и это довольно непросто сегодня. Силы обороны Украины отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам, которые противник пытается запустить на наш берег. Чтобы от одного берега к другому враг доплыл, необходимо время. И за это время можно обнаружить все эти штурмовые группы врага. Потому что мы не будем тоже сидеть, сложа руки, и ждать, что противник высадится на наш берег и начнет захватывать районы города. Озвучивать этот сценарий сейчас - это как рассказывать разные сценарии о каких-то малореальных событиях пока что", - подчеркнул спикер.

Относительно рисков десантирования россиян с воздуха, Волошин заявил, что тот же вертолет должен подлететь к украинским позициям, где его увидят Силы обороны и могут уничтожить. Он напомнил, чем для россиян закончилось десантирование в Гостомеле, когда украинские военные не были готовы так, как сейчас, встретить врага.

"Сейчас у нас есть подразделения, которые проводят антидесантные действия. Мы вообще ожидаем, что враг будет пытаться форсировать, мы готовы к различным событиям, к различным сценариям", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что украинская разведка пока не видит, чтобы у россиян было достаточно сил и средств для массированных штурмовых действий на этом направлении.

Он пояснил, что Силы обороны, обнаружив, что готовится такая вражеская операция, будут ей противодействовать еще на уровне, когда она будет начинаться. "Мы будем врага бить на исходных районах - откуда они будут выходить для штурмов, для форсирования", - добавил Волошин.

Удар по мосту в микрорайон Корабел

Напомним, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Вследствие атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел, из-за чего затруднена логистика.

В Силах обороны юга отметили, что россияне пытаются изолировать микрорайон Корабел в Херсоне.