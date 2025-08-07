УКР
286 2

Росіяни б’ють по шляхах евакуації у Херсоні, - ОВА

Евакуація дітей

Російські війська продовжують обстрілювати логістичні шляхи в мікрорайоні Корабел (Острів) у Херсоні, якими проводиться евакуація цивільних.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, ворог атакує цілодобово, у повітрі постійно перебувають ворожі дрони. Попри це евакуація триває, і жертв серед цивільних наразі вдалося уникнути.

Гуманітарна ситуація у мікрорайоні погіршується: після обстрілів район залишився без газу, електрики та води. Постачання води здійснюється погодинно за допомогою генераторів.

Острівський міст, яким здійснюється евакуація, пошкоджено, але він залишається проїзним. Через складну безпекову ситуацію ремонтні бригади поки не можуть вийти на об’єкт, але міст підлягає відновленню.

Автор: 

Херсон (3552) евакуація (2382) Херсонська область (6086) Херсонський район (509)


це вже початок євакуації Херсону і здача кацапам ? америкосу вже заявили про поступки земель які чекают на Україну і про зняття санкцій з кацапії. через рік це буде супер плацдарм для нового наступу кацапів.
07.08.2025 16:04 Відповісти
Зейло , таки здає Херсон , гнида поперся в сраний Курськ, замість , тими силами захищати Україну ! Виродки зобов'язались здати Півдєнь , для того , холуї рашистські і звільнили генерала Марченко і Валерія Залужного ! Земразота такі самі вороги , ні, ще підступніші , мерзопакістніші
07.08.2025 16:10 Відповісти
 
 