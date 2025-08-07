Росіяни б’ють по шляхах евакуації у Херсоні, - ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати логістичні шляхи в мікрорайоні Корабел (Острів) у Херсоні, якими проводиться евакуація цивільних.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, ворог атакує цілодобово, у повітрі постійно перебувають ворожі дрони. Попри це евакуація триває, і жертв серед цивільних наразі вдалося уникнути.

Гуманітарна ситуація у мікрорайоні погіршується: після обстрілів район залишився без газу, електрики та води. Постачання води здійснюється погодинно за допомогою генераторів.

Острівський міст, яким здійснюється евакуація, пошкоджено, але він залишається проїзним. Через складну безпекову ситуацію ремонтні бригади поки не можуть вийти на об’єкт, але міст підлягає відновленню.

