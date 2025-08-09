Оккупанты обстреляли автобус с гражданскими в пригороде Херсона: двое погибших и раненые. ФОТО

9 августа 2025 года около 08:30 российские оккупанты беспилотником нанесли удар по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области и начальник ОВА Александр Прокудин.

В результате атаки погибли двое гражданских лиц.

Еще десять жителей области ранены, из них двое получили тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали, они находятся под наблюдением наших медиков.

Все пострадавшие во время обстрела находились внутри транспортного средства.

