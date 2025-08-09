РУС
Оккупанты обстреляли автобус с гражданскими в пригороде Херсона: двое погибших и раненые. ФОТО

9 августа 2025 года около 08:30 российские оккупанты беспилотником нанесли удар по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области и начальник ОВА Александр Прокудин.

В результате атаки погибли двое гражданских лиц.

удар по автобусу в Херсоне

Еще десять жителей области ранены, из них двое получили тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали, они находятся под наблюдением наших медиков.

Все пострадавшие во время обстрела находились внутри транспортного средства.

