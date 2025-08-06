Рашист розстріляв цивільного в Удачному на Донеччині: розпочато розслідування

Російський військовий розстріляв цивільного чоловіка в Удачному на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У мережі було оприлюднено відео, на якому чоловік намагається евакуюватися з селища Удачне.

Цивільний рухався узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей. Військовослужбовець армії РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Офісі Генпрокурора зазначили, що це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.

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