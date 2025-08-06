УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11099 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
897 5

Рашист розстріляв цивільного в Удачному на Донеччині: розпочато розслідування

Окупант розстріляв цивільного чоловіка в Удачному на Донеччині

Російський військовий розстріляв цивільного чоловіка в Удачному на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У мережі було оприлюднено відео, на якому чоловік намагається евакуюватися з селища Удачне.

Цивільний рухався узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей. Військовослужбовець армії РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). 

В Офісі Генпрокурора зазначили, що це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.

Також читайте: Повідомлено про підозру двом військовим РФ, причетним до вбивства та катування мирних мешканців Бучі, - Кравченко

Автор: 

Донецька область (9221) воєнні злочини (1914) Офіс Генпрокурора (3372) Покровський район (846) Удачне (18)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це зовсім не схоже навіть на німецьку окупацію у 1942-му році. Навіть вермахт такого не робив.
показати весь коментар
06.08.2025 10:18 Відповісти
Очевидно що рашисти гірші за фашистів.
показати весь коментар
06.08.2025 10:26 Відповісти
Вермахт цікавила окупація а кацапів цікавить повне знищення.
показати весь коментар
06.08.2025 11:14 Відповісти
А по факту появи того підара на території України розслідування почато? Чи може є якісь законні підстави для його перебування в Україні?
показати весь коментар
06.08.2025 10:21 Відповісти
Королеву шаттлів до Криму верещучку запитайте. Вона саме незадоволена що суспільство демобілізоване, а війна надовго.
показати весь коментар
06.08.2025 10:27 Відповісти
 
 