Повідомлено про підозру двом військовим РФ, причетним до вбивства та катування мирних мешканців Бучі, - Кравченко

Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ, які причетні до вбивства та катування мирних жителів під час окупації Бучі Київської області.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до справедливості: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям зс рф, які причетні до вбивства та жорстокого поводження з мирними мешканцями під час окупації Бучі", - зазначив генпрокурор.

Як повідомляється, перший підозрюваний - це розвідник-снайпер 234-го десантно-штурмового полку. Він увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки "Вінторєз".

"Вбив цивільного. Просто тому, що міг. Це вже четверта підозра цьому "солдату". І я впевнений - попереду вирок", - розповів Кравченко.

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Другий підозрюваний - старший стрілець-сапер того ж підрозділу.

"Побачивши жінку на вулиці, відкрив стрілянину біля її ніг, регочучи й знущаючись. Не було жодної військової причини. Тільки злість. Зневага. Жорстокість", - наголосив генпрокурор.



"Ці двоє - лише частина великого зла, яке росія принесла на нашу землю. Ми продовжуємо системну роботу з ідентифікації кожного. Збір доказів триває. І так буде, поки не отримає покарання кожен, хто стріляв, катував, знущався, знищував. Впевнений, що у Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України, доведемо вину цих злочинців, як і тисяч інших", - додав Кравченко.

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