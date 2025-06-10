Ідентифіковано 898 російських окупантів, яких лікували в Білорусі після спроби захопити Київ, - розслідування ЗМІ. ФОТОрепортаж

Журналісти встановили особи російських військовослужбовців, які були поранені під час наступу на Київ та були доставлені до лікарень Гомеля та Хойників у Білорусі у лютому-березні 2022 року. Серед них є ті, які брали участь у звірствах в Бучі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "Схем" (Радіо Свобода).

Ідентифікувати цих російських військових журналістам вдалося завдяки списку поранених з бази даних Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Росії.

Згідно з результатами розслідування, за 21 місяць після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну через лікарні білоруських міст Гомель і Хойники пройшли 898 поранених російських окупантів і співробітників Росгвардії — так званих "секретних пацієнтів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фото із написом "Слава России" на тілі визволеного з полону воїна є справжнім, - ГУР

"Елітні" підрозділи

Як зʼясували журналісти, в білоруських лікарнях надавали допомогу бійцям російських підрозділів, участь яких у спробі захоплення Києва в березні 2022 року, ще не була підтверджена документально.

Зокрема, йдеться про підрозділи "сил спеціальних операцій", які в Росії вважають "елітними" і які дислокуються під Москвою: в Кубинці (в/ч 28337) і Солнєчногорську (в/ч 92154). Згідно зі списком поранених, до лікарень міста Гомеля після наступу на Київщині потрапили 16 військових цих частин ССО.

Убивство пенсіонерки

Отримані документи допомогли журналістам, крім усього іншого, встановити особу російського окупанта, ймовірно, причетного до вбивств цивільних у Київській області. Це — Олександр Квітко з позивним Шкіпер. Він обіймає посаду командира шостої роти 234 десантно-штурмового полку з Пскова, підрозділу, який брав участь у звірствах у Бучі.

Читайте також: Убивство та жорстоке поводження із цивільними в Бучі: судитимуть двох окупантів, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Згідно з витоком даних пацієнтів, у гомельську лікарню Квітка привезли 28 березня 2022 року з осколковими пораненнями в шию, руку, гомілку і сідницю. Це підтверджує й отриманий журналістами рукописний список поранених бійців шостої роти 234 псковського полку.

Папір знайшов місцевий мешканець після звільнення Бучі й передав журналістам Радіо Свобода. Першим у ньому вказано прізвище Квітко.

Згідно зі свідченнями очевидців, Квітко міг бути причетний до вбивства місцевої пенсіонерки Алли Мінаєвої, яка проживала в районі, який захоплювала його рота в Бучі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано військового РФ, який викрав майно на суму майже 1,3 млн грн під час окупації Чугуївщини

Поранені десантники

Національна поліція раніше оголосила про підозри у порушенні законів та звичаїв війни, умисних вбивствах та жорстокому поводженні з цивільним населенням низці військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку.

Крім цього підрозділу, у спробі захоплення Києва брали участь й інші десантники: чотири дивізії та декілька бригад.

Серед них – 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з міста Ульяновськ, яка брала участь у спробі захопленні аеропорту Гостомеля. Відповідно до витоку даних, 74 поранених бійців цього підрозділу лікували в білоруських медустановах. Наприклад, Романа Зязіна, на той час 21-річного російського військовослужбовця бригади.

Після лікування Зязін на фронт не повернувся, але військову карʼєру продовжив - нині він курсант воєнного інституту фізкультури. Він також знявся у фільмі телеканалу "Звезда", що належить Міноборони Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашист розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон, - СБУ

Спецзагони Нацгвардії РФ

Дані про пацієнтів медустанов Гомеля також свідчать про те, що там лікували й 68 військовослужбовців з управління Росгвардії по Кемеровській області – Кузбасу, яких відправили захоплювати Київ.

Це – два підрозділи: загін швидкого реагування СОБР, створений для боротьби з організованою злочинністю та тероризмом, та загін поліції особливого призначення ОМОН, який має забезпечувати громадський порядок та запобігати масовим заворушенням. У Росії ці підрозділи використовують, зокрема, для придушення громадських акцій протесту.

Окупанти з Бурятії

Серед пацієнтів гомельської лікарні журналісти також нарахували близько 70 російських окупантів із Бурятії — з 5-ї танкової (Улан-Уде, в/ч 46108) і 37-ї мотострілецької (Кяхта, в/ч 69647) бригад.

Згідно з даними українських правоохоронців, саме ці два підрозділи в березні 2022 року взяли під контроль частину автодороги Київ-Чоп, також відомої як Житомирська траса, та розстрілювали автомобілі з цивільними, які намагалися виїхати якомога далі від бойових дій.

Також читайте: Російським контрактникам скорочують виплати через бюджетну кризу, - СЗР України

Представники Радіо Свобода отримали документ, знайдений недалеко від Житомирської траси після звільнення Київської області ЗСУ. У ньому вказані імена поранених російських військовослужбовців, зокрема, Зоріка Зігбіна, Мунко-Жаргала Жалмаєва і Дмитра Терентьєва.

Цих трьох окупантів із 5-ї танкової бригади Улан-Уде журналісти знайшли і в списках пацієнтів гомельської лікарні, куди вони потрапили з пораненнями, отриманими в Київській області в березні 2022 року.

Також читайте: В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів РФ, - Лубінець