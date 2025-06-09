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Новини Виплати окупантам за участь у війні
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Російським контрактникам скорочують виплати через бюджетну кризу, - СЗР України

Виплати російським контрактникам скорочують. Що відомо

У Росії з початку 2025 року фіксують скорочення одноразових виплат громадянам, які підписують контракт на військову службу.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що це свідчить про поглиблення бюджетної кризи в умовах економічного тиску та санкцій.

"У Самарській області виплати знижено з $45 тис. до $26 тис., у Ямало-Ненецькому окрузі – з $39 тис. до $24 тис., у Нижегородській – з $38 тис. до $19 тис. Башкортостан урізав компенсації з $20 тис. до $12 тис., а для контрактників з Уфи – до $7 тис.", - пояснили у СЗР.

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Серед основних причин - дефіцит регіональних бюджетів дефіцит регіональних бюджетів.

"У Башкортостані він зріс на $73 млн до $124 млн, у Кемеровській області – до $899 млн, що передусім пов’язано з кризою у вугільній галузі. Як наслідок, близько 15 тисяч шахтарів ризикують втратити роботу. Окрім цього, пріоритет регіонів зміщується до втілення національних проєктів під контролем федерального центру, який фінансує до 90 % витрат у соціальній сфері. Це зменшує гнучкість місцевих бюджетів і змушує зменшувати "необов’язкові" витрати.

Зниження виплат демонструє глибину фінансової нестабільності в регіонах і нескоординовану політику, що лише посилює соціальну напругу в умовах воєнної економіки", - пояснили в Службі зовнішньої розвідки.

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Автор: 

армія рф (17842) виплати (1065) росія (66080) СЗР (126)


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Топ коментарі
+3
Пора выплачивать только чёрными пакетами, самая *** ходовая валюта для кацапской сволоты.
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09.06.2025 14:39 Відповісти
+3
і до чого ця інформація-мусор? зато у нас з виплатами військовим все класно. Ящо без "бойових" - в районі 650 долларів. І з 2022 року -жодного підвищення. Тільки пониження виплат шляхом видачи нових постанов уряду шмигаля щодо порядку виплати бойових привязкою їх до днів. І доречі бойові ніяким чином на виплату майбутньої пенсії не враховуються. ОТ ЯК ХИТРО-УМНО ВИГАДАЛИ.
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09.06.2025 14:57 Відповісти
+2
Умереть в Украине подешевело
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09.06.2025 14:45 Відповісти
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Пора выплачивать только чёрными пакетами, самая *** ходовая валюта для кацапской сволоты.
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09.06.2025 14:39 Відповісти
А на рекламних плакатах і буклетах - досі ті ж самі цифри.
Глубінаріі вірять - то нащо платити більше?
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09.06.2025 14:40 Відповісти
Там догуя ******** - вони будуть лізти за похльобку і в фуфайках
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09.06.2025 14:41 Відповісти
Умереть в Украине подешевело
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09.06.2025 14:45 Відповісти
Та ні! Вони підуть за мрією...
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09.06.2025 14:54 Відповісти
за 3 роки війни в 1.5 рази..., пройде ще 3 роки й буде ще в 1.5.... але для багатьох на росіїї все одно це шалені гроші..., а знайдуться й такі, що будуть лізти навіть за 1000 дерев'яних...
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09.06.2025 14:49 Відповісти
в 1,5 не через три роки. У наступному році заморозять вклади населення, тому виплати будуть знижуватись тільки в цьому році, а в наступному рівень виплат буде підтримуватись за рахунок заморожених вкладів населення.
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09.06.2025 15:27 Відповісти
Этой новости уже неделя минимум...
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09.06.2025 14:50 Відповісти
це не про кризу свідчить, а про вирівнювання попиту і пропозиції - бажаючих виявилося забагато. Навіщо платити більше
показати весь коментар
09.06.2025 14:53 Відповісти
і до чого ця інформація-мусор? зато у нас з виплатами військовим все класно. Ящо без "бойових" - в районі 650 долларів. І з 2022 року -жодного підвищення. Тільки пониження виплат шляхом видачи нових постанов уряду шмигаля щодо порядку виплати бойових привязкою їх до днів. І доречі бойові ніяким чином на виплату майбутньої пенсії не враховуються. ОТ ЯК ХИТРО-УМНО ВИГАДАЛИ.
показати весь коментар
09.06.2025 14:57 Відповісти
бо багатим - земля, а бідним - тільки Батьківщина!
українців майже нема серед управлінської ланки в державі
або там є всі, окрім українців!
ДУМАЙ-ТЕ!
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09.06.2025 15:12 Відповісти
Значить, вистачає добровольців. До того ж. долар протягом року подешевшав на 40%.
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09.06.2025 14:57 Відповісти
 
 