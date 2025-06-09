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Новости Выплаты оккупантам за участие в войне
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Российским контрактникам сокращают выплаты из-за бюджетного кризиса, - СЗР Украины

Выплаты российским контрактникам сокращают. Что известно

В России с начала 2025 года фиксируют сокращение единовременных выплат гражданам, которые подписывают контракт на военную службу.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что это свидетельствует об углублении бюджетного кризиса в условиях экономического давления и санкций.

"В Самарской области выплаты снижены с $45 тыс. до $26 тыс., в Ямало-Ненецком округе - с $39 тыс. до $24 тыс., в Нижегородской - с $38 тыс. до $19 тыс. Башкортостан урезал компенсации с $20 тыс. до $12 тыс., а для контрактников из Уфы - до $7 тыс.", - пояснили в СВР.

Смотрите: Российские новобранцы едут в Украину: "Долги всех за#бали, вот и едем с ребятами защищать страну родную!". ВИДЕО

Среди основных причин - дефицит региональных бюджетов дефицит региональных бюджетов.

"В Башкортостане он вырос на $73 млн до $124 млн, в Кемеровской области - до $899 млн, что в первую очередь связано с кризисом в угольной отрасли. Как следствие, около 15 тысяч шахтеров рискуют потерять работу. Кроме этого, приоритет регионов смещается к воплощению национальных проектов под контролем федерального центра, который финансирует до 90% расходов в социальной сфере. Это уменьшает гибкость местных бюджетов и заставляет уменьшать "необязательные" расходы.

Снижение выплат демонстрирует глубину финансовой нестабильности в регионах и нескоординированную политику, что лишь усиливает социальное напряжение в условиях военной экономики", - пояснили в Службе внешней разведки.

Читайте: Кремль запускает инициативу по картографированию временно оккупированных территорий Украины, - СВР

Автор: 

армия РФ (19691) выплаты (659) россия (96200) СВР (141)


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Топ комментарии
+5
Пора выплачивать только чёрными пакетами, самая *** ходовая валюта для кацапской сволоты.
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09.06.2025 14:39 Ответить
+5
і до чого ця інформація-мусор? зато у нас з виплатами військовим все класно. Ящо без "бойових" - в районі 650 долларів. І з 2022 року -жодного підвищення. Тільки пониження виплат шляхом видачи нових постанов уряду шмигаля щодо порядку виплати бойових привязкою їх до днів. І доречі бойові ніяким чином на виплату майбутньої пенсії не враховуються. ОТ ЯК ХИТРО-УМНО ВИГАДАЛИ.
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09.06.2025 14:57 Ответить
+4
це не про кризу свідчить, а про вирівнювання попиту і пропозиції - бажаючих виявилося забагато. Навіщо платити більше
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09.06.2025 14:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пора выплачивать только чёрными пакетами, самая *** ходовая валюта для кацапской сволоты.
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09.06.2025 14:39 Ответить
І пачкою пельменів
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09.06.2025 15:44 Ответить
А на рекламних плакатах і буклетах - досі ті ж самі цифри.
Глубінаріі вірять - то нащо платити більше?
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09.06.2025 14:40 Ответить
Там догуя ******** - вони будуть лізти за похльобку і в фуфайках
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09.06.2025 14:41 Ответить
Умереть в Украине подешевело
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09.06.2025 14:45 Ответить
Та ні! Вони підуть за мрією...
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09.06.2025 14:54 Ответить
за 3 роки війни в 1.5 рази..., пройде ще 3 роки й буде ще в 1.5.... але для багатьох на росіїї все одно це шалені гроші..., а знайдуться й такі, що будуть лізти навіть за 1000 дерев'яних...
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09.06.2025 14:49 Ответить
в 1,5 не через три роки. У наступному році заморозять вклади населення, тому виплати будуть знижуватись тільки в цьому році, а в наступному рівень виплат буде підтримуватись за рахунок заморожених вкладів населення.
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09.06.2025 15:27 Ответить
Этой новости уже неделя минимум...
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09.06.2025 14:50 Ответить
це не про кризу свідчить, а про вирівнювання попиту і пропозиції - бажаючих виявилося забагато. Навіщо платити більше
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09.06.2025 14:53 Ответить
і до чого ця інформація-мусор? зато у нас з виплатами військовим все класно. Ящо без "бойових" - в районі 650 долларів. І з 2022 року -жодного підвищення. Тільки пониження виплат шляхом видачи нових постанов уряду шмигаля щодо порядку виплати бойових привязкою їх до днів. І доречі бойові ніяким чином на виплату майбутньої пенсії не враховуються. ОТ ЯК ХИТРО-УМНО ВИГАДАЛИ.
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09.06.2025 14:57 Ответить
бо багатим - земля, а бідним - тільки Батьківщина!
українців майже нема серед управлінської ланки в державі
або там є всі, окрім українців!
ДУМАЙ-ТЕ!
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09.06.2025 15:12 Ответить
Значить, вистачає добровольців. До того ж. долар протягом року подешевшав на 40%.
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09.06.2025 14:57 Ответить
ви хоть 7 тис заплатіть як у сраному Башкортистані, позорище
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09.06.2025 15:37 Ответить
А скільки десятків тис $ виплачують у нас в Україні? ну коли у них там впало з 45000 до 26000 $ Хоча точно точно у нас же інший шлях більш бюджетний як показал нещодавно кейс з війсковим медиком. На мій погляд якщо б у нас платили за добровільну мобілізацію хоча б 20000$ то це явно б вплинуло на кількість і мотивацію віддавати саме головне в житті.
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09.06.2025 15:39 Ответить
А при Сталине такого не было.
Грузин хорошо знал натуру кацапского отребья и определил им цену.
Черпак похлебки из гороха и 100 грамм водки из опилок.
И вперёд, под танки и пулемёты.
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09.06.2025 16:17 Ответить
Здивували. В Україні давно скоротили виплати бойових ще у 2023 році, бо не вистачає грошей на крадивніцьво.
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09.06.2025 16:22 Ответить
 
 