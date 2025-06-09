В России с начала 2025 года фиксируют сокращение единовременных выплат гражданам, которые подписывают контракт на военную службу.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что это свидетельствует об углублении бюджетного кризиса в условиях экономического давления и санкций.

"В Самарской области выплаты снижены с $45 тыс. до $26 тыс., в Ямало-Ненецком округе - с $39 тыс. до $24 тыс., в Нижегородской - с $38 тыс. до $19 тыс. Башкортостан урезал компенсации с $20 тыс. до $12 тыс., а для контрактников из Уфы - до $7 тыс.", - пояснили в СВР.

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Среди основных причин - дефицит региональных бюджетов дефицит региональных бюджетов.

"В Башкортостане он вырос на $73 млн до $124 млн, в Кемеровской области - до $899 млн, что в первую очередь связано с кризисом в угольной отрасли. Как следствие, около 15 тысяч шахтеров рискуют потерять работу. Кроме этого, приоритет регионов смещается к воплощению национальных проектов под контролем федерального центра, который финансирует до 90% расходов в социальной сфере. Это уменьшает гибкость местных бюджетов и заставляет уменьшать "необязательные" расходы.

Снижение выплат демонстрирует глубину финансовой нестабильности в регионах и нескоординированную политику, что лишь усиливает социальное напряжение в условиях военной экономики", - пояснили в Службе внешней разведки.

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