Российские новобранцы едут в Украину: "Долги всех за#бали, вот и едем с ребятами защищать страну родную!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой группа российских новобранцев-контрактников направляется автобусом в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россияне признаются, что основной мотивацией подписания контракта стали долги и они планируют с ними рассчитаться в ближайший год.

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