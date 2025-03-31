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Новости Видео Выплаты оккупантам за участие в войне
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Российские новобранцы едут в Украину: "Долги всех за#бали, вот и едем с ребятами защищать страну родную!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой группа российских новобранцев-контрактников направляется автобусом в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россияне признаются, что основной мотивацией подписания контракта стали долги и они планируют с ними рассчитаться в ближайший год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От 2 до 4 млн за участие в войне: увеличение выплат в РФ свидетельствует о трудностях с доукомплектованием подразделений, - ГУР

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Богатые россияне завезли $12 миллиардов наличными в РФ перед вторжением в Украину

Автор: 

армия РФ (19115) деньги (932) контракт (422)


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Топ комментарии
+59
Єтот гнилозубый биомусор там в инкубатор разводят что ли?
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31.03.2025 10:04
+37
Борг можна віддати щей чорним пакетом. Це більше вірогідний варіант.
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31.03.2025 10:03
+29
сдохнить тварюки....
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31.03.2025 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Когда они уже закончатся?? Бог знает сколько их там ещё
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31.03.2025 10:00 Ответить
їде колір руцькой нації,а харі дебілоїдів
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31.03.2025 11:59 Ответить
Так классика же!" Какая отвратительная рожа"
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31.03.2025 16:50 Ответить
"Колір"? З якого паркану цей дрин?
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31.03.2025 17:18 Ответить
А що писати Цвєт російської нації?
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31.03.2025 17:32 Ответить
Є таке українське слово "цвіт". "Нашого цвіту - по всьому світу", - чули?
Рудий Чубчик їде на фронт в Україну.

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31.03.2025 18:41 Ответить
а якщо Трамп зніме санкції то економіка кацапії навіть не помітить ті розходи на виплати мобілізованим чи "денацифікованим" їх навіть ще збільшать в рази..от така ***** малята
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31.03.2025 10:28 Ответить
Які саме санкції?
ліліпутіну потрібні дешеві американські кредити, щоб перекредитувати війну.
Звичайно ніякий інвестор в росію більше не прийде - тому Санкції ВЖе зробили свою справу - і по суті вони ніяк уже не впливають...
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31.03.2025 13:28 Ответить
Борг можна віддати щей чорним пакетом. Це більше вірогідний варіант.
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31.03.2025 10:03 Ответить
Єтот гнилозубый биомусор там в инкубатор разводят что ли?
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31.03.2025 10:04 Ответить
Зачити чєрєз анальноє отвєрстіє.
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31.03.2025 10:23 Ответить
Так, "русская глубінка" називається.
Мешканці великих міст на прутні крутили той контракт, хіба що під загрозою переміститись в глубінку або на вулицю. Ось таких персонажів ми тут і бачимо.
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31.03.2025 10:26 Ответить
Гадаєте в великих містах інші? Можливо зовні виглядають як люди, але нутро таке ж гниле.
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31.03.2025 11:16 Ответить
Нутро глине у всіх, але у містян ще й срака звикла до ватерклозету, і міняти його на дірку посеред поля навіть за 35$k не бажає.
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31.03.2025 11:17 Ответить
Бажаємо розрахуватись за тиждень.
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31.03.2025 10:04 Ответить
Кто из них первый упакованным поедет обратно?
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31.03.2025 10:05 Ответить
Еті рашисти уже здохлі-толька па сваєй враждьоннай тупасті етава іщьо нє понялі...
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31.03.2025 10:06 Ответить
сдохнить тварюки....
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31.03.2025 10:07 Ответить
Мілиє ліца долгожданних братушек, так ждуни?
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31.03.2025 10:10 Ответить
Поки в путлєра є золотии запас - буде потік таких дебілів в Украіну
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31.03.2025 10:10 Ответить
Чого в них нема зубів.
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31.03.2025 10:12 Ответить
Тому шо це таки породи свійського скота "росіянин" та "рускій".
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31.03.2025 10:14 Ответить
Нє удалось защітіть
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31.03.2025 10:16 Ответить
Тому що в засрашці скрізь, окрім ресторанів мацкви, вже фактично економічна криза. Підприємства закриваються, робітників скорочують, зарплати скорочують, ціни ростуть. В них натуральна стагфляція, як в 90х роках. Уряд бадьоро звітує про 0.2% економічного росту в лютому. Але якщо подивитись на структуру того росту, то швидко розумієш, що той "ріст" складається з +15.2% росту оборонки та -15% падіння цивільного сектору. Тож звичайним ванькам давно немає коштів на лікування зубів навіть металлом, як за совка. От і ходять щербаті.
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31.03.2025 10:27 Ответить
АВТОВАЗ в феврале 2025 года реализовал в России 26 716 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Как сообщается на официальном сайте автопроизводителя, это на 28,4% больше, чем в январе нынешнего года, но на 4% меньше, чем в феврале 2024-го. Между тем по итогам двух месяцев российские дилеры LADA продали 47 518 машин, что на 2,5% ниже результата января - февраля прошлого года.

Источник: https://www.autostat.ru/news/59592/ © Автостат.
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31.03.2025 10:59 Ответить
«У фізичному вираженні РЖД перевезли на 51 млн тонн менше вантажів, проваливши початковий план (1,265 млрд тонн) майже на 7%, а темпи спаду перевезень виявилися більшими, ніж за перший і другий рік війни разом узяті (-3,7% у 2022 році, -0,1% у 2023-му)», - йдеться в публікації. - «У мінусі, згідно із залізничною статистикою, опинилися 12 із 15 товарних позицій, з якими працюють РЖД».

https://biz.nv.ua/markets/rossiyskiy-gosmonopolist-perezhivaet-krizis-i-tretiy-god-podryad-sokrashchaet-gruzoperevozki-50480556.html Експортні санкції проти РФ. Російський держмонополіст переживає кризу та третій рік поспіль скорочує вантажоперевезення

Для розуміння, що це означає: 95% вантажоперевезень в засрашці - це перевезення залізницею. 7% падіння фізичних обсягів перевезення вантажів - оце і є той відсоток, на який в них скоротилась економіка. Можна скільки завгодно підвищувати ціни і розповідати про 0.2% росту економіки, але 7% фізичного скорочення вантажоперевезень ознчають: 7% скорочення фізичного продажу мінеральних ресурсів. 7% скорочення фізичного продажу металлів. 7% скорочення фізичного продажу товарів масового вжитку.

Ну а щодо автовазу... В 2021 році вони продали 350'000 авто. Навіть якщо 47'500 помножити на 6 (до річної цифри, передбачаючи, що продажі збережуться, але вони вже падають) - це 19% падіння.
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31.03.2025 14:57 Ответить
Пресс-релиз ОАО «РЖД» сообщает нам, что общая погрузка грузов за 12 месяцев 2024 г. составила 1181,4 млн тонн, что на 4,1% (или на 50,8 млн тонн) ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
https://vgudok.com/lenta/itogi-gruzovoy-raboty-rzhd-v-2024-g-snizhenie-pogruzki-pochti-po-vsem-gruzam-lidery-snizheniya

На ОАО «РЖД» приходится более 27 % пассажирооборота всей транспортной системы России и более 45% её грузооборота (без учёта трубопроводного транспорта - 87%).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российские_железные_дороги

АВТОВАЗ в 2024 году реализовал в России 458 933 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA - на 30,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.
Источник: https://www.autostat.ru/news/59264/ © Автостат.
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31.03.2025 18:01 Ответить
Тільки зовсім схиблений на голову буде вірити і розповсюджувати матеріали з засрашинського сегменту чи матеріали засрашинського уряду чи державних корпорацій. Ті цифри, що я надав - це цифри Блумберг - і отримані вони, вірогідно, експертною оцінкою по непрямим даним.

В будь-якому випадку, як людина, яка народилась і жила в совку, я обов'язково помилюсь в "меншу сторону", якщо будь-які "негативні" цифри від засрашинських джерел збільшу в 2 рази, а будь-які "позитивні" цифри скорочу в 2 рази або взагалі візьму рівними 0.

Тобто - якщо РЖД написав "падіння 4%" - гарантовано, що падіння більше ніж 8%.
Якщо автоваз написав, що збільшив продаж на 30% - гарантовано, що збільшення або не було, або воно було менше 10%, або якщо вип'ячує торішні "збільшення", це означає катастрофу з падінням цього року. І вона, катастрофа, є: якщо торік буо 460'000, а за екстраполяцією перших 2 місяців 2025 року аж 285'000 в річному виразі, то падіння - 38%.
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31.03.2025 22:38 Ответить
Не смішіть. Блумберг також бере дані зі статистичних ресурсів рф, а не з супутника. Два перших місяці року - це провальні місяці в рф, робочих днів в них кіт наплакав. Потрібні дані, які можна перевірити - 3 великих моста побудовано в 2024 році (не рахуючи дрібних) загальною довжиною 8 км. Можете перевірити по новинах з місцевих джерел.
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31.03.2025 22:57 Ответить
Вони ідуть не захищати свою Парашу, а дохнути окупантами в Україні.
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31.03.2025 10:12 Ответить
де їх всіх закопувати? чорти москальскі..
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31.03.2025 10:13 Ответить
Дегенерати. У головах рускій мір і лайно замість мізків.
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31.03.2025 10:17 Ответить
Дентофобія - відмінна риса росіянца.
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31.03.2025 10:18 Ответить
Бажаю їм всім розрахуватися з боргами в перший же день, не доїзджаючи до передової.
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31.03.2025 10:19 Ответить
https://t.me/BaluHUB777/17913 🐻Балу HUB🐻

У полоненого підара знайшли мапу на якій по їхньому зображено лінія бз. Вона на багато далі ніж позиції СОУ.
Короче кажучи уібнів посилають якоби на підкріплення або ротаціі думаючи, що там стоять їх війська. По ітогу для них це оказується штурмом🤷🏻‍♂️
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31.03.2025 10:19 Ответить
Не дивно. Баранів же треба якось гнати на забій. Бо навіть барани в засрашці вже знають, що то такеє "м'ясні штурми". І не бажають в них ходити. Не бажають до того, що вже з'явились випадки "кинув 2 гранати в бліндаж з власним командиром і пішов здаватись СОУ".
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31.03.2025 10:30 Ответить
Це схоже на країни радикального ісламу.
Роботи немає, жерти немає на що, зате Аллах на всю голову. То що робити? З нєвєрними йти воювати.
Безьісходность.
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31.03.2025 10:24 Ответить
не схоже. там ідея фанатична релігійна, а тут просто бабла срубіть, щоб зуби вставити.
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31.03.2025 11:31 Ответить
За принципом схоже. Ступінь ********** у релігійних фанатиків значно вища, ніж у русскомірцєв. Воно ж як сказало? Долгі *******, потому ідьом родіну защіщать. Від боргів, напевно.
Жага просто зрубати бабла прикривається "цєлью високой". З фанатиками інакше: гроші майже не мають значення, головне - гурії в раю загиблих за істину віру.
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31.03.2025 11:34 Ответить
ну взагалі-то так і є. глибинна суть, принцип тут дійсно схожі.
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31.03.2025 11:46 Ответить
Створюється низка умов (економічні, соціальні, ідеологічні), в яких завжди є прошарок людей, яким простіше з автоматом на танк, ніж щось інше.
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31.03.2025 11:49 Ответить
Його, гниду, за три дні "верблюдом" на лінію зіткнення пошлють, а він щось там собі через півроку планує.
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31.03.2025 10:24 Ответить
1. Для цього їх жебраками ***** і зробив.
2. На расєє вдосталь роботи за нормальні гроші -- https://t.me/MirovichMedia/11548
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31.03.2025 10:30 Ответить
Ну, якщо в них ото тільки така робота, то зрозуміло, чого вони у військо записуються, навіть знаючи статистику (гарантовано здохне максимум за 3 місяці). Бо моряком риболовецького судна на камчатці - то реальна каторга.
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31.03.2025 10:33 Ответить
Їхня країна -- їхні проблеми.
Ну а "хахлов пастрєлять" -- це ж майже відпустка.
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31.03.2025 10:46 Ответить
Наступне відео з тим персонажем,як він намагається каменем збити дрон і після невдачі валить себе гранатою.🍿🍿
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31.03.2025 10:32 Ответить
ну натуральні унтерменші!
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31.03.2025 10:43 Ответить
Ураза-байрам на расєє 2025 -- https://www.youtube.com/watch?v=XM7o4Eu8c2U
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31.03.2025 10:44 Ответить
їдуть нас вбивати побратськи, ну і трішки за свої борги, звичайно ж... )
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31.03.2025 10:46 Ответить
Наші чорноземи всіх кацогнид перетравлять.
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31.03.2025 10:47 Ответить
утилізація елітного біосміття

але запускаючи вперед це сміття як приманку для дронів - за ними підповзає вже нормальна кваліфікована контрактна русня ..яку паРаша береже

тому все зовсім не весело
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31.03.2025 10:47 Ответить
Смотрю я на этих дятлов и вспоминаю совок. Тогда вот таких призывали на "переподготовку". И назывались они "партизанами". Привозили таких в часть, переодевали в старое х/б (косоворотки времён ВМВ), а они забивали болт на устав и постоянно ходили пьяными. Вот у меня такое впечатление, что дятлы на видео не понимают, куда их сейчас везут. Они думают, что будут "партизанить", посылая своих командиров на ...уй, и бухать самогон. Поэтому и веселятся в этом автобусе. Но одно дело, безусый сержант-срочник в мирное время и совсем другое дело 35-40 сержант с боевым опытом в военное время. На войне некогда разбираться и проводить воспитательные беседы. Вдруг что, пуля в лоб. В общем, эти дятлы едут в ад и далеко не все из них останутся в живых.
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31.03.2025 10:59 Ответить
Ця біомаса нас братами називала, якщо що. І у влади досі сидять ті, хто вважають, що це так і є, об'єднання ригів та недозрілих червоних. Незабаром вибори: голосуй. Тє.
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31.03.2025 11:27 Ответить
Да, ще довго нам, ці говени вичищати
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31.03.2025 11:38 Ответить
Животные альтернативного развития....
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31.03.2025 11:55 Ответить
Какие одухотворенные лица. У каждого томик Пушкина в рюкзаке
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31.03.2025 12:00 Ответить
Півні їдуть вбивати Бандеру - то ви спочатку його ще знайдіть, дурні !
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31.03.2025 12:23 Ответить
московит ! Споконвічний і найбільший ворог Київської Русі !
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31.03.2025 12:26 Ответить
таких не можна брати в полон і тим більше обмінювати . біо мусов потрібно утилізувати
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31.03.2025 12:41 Ответить
Кацапча, ты енту банку не выкидывай - тебя в ней обратно на святую кацапию и привезут!
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31.03.2025 12:56 Ответить
отребьє кацапське.
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31.03.2025 13:41 Ответить
результат від'ємної селекції.
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31.03.2025 14:06 Ответить
За кілька днів розпатрану тушку цієї тупої свинособаки їптимуть свині у лісопосадці.
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31.03.2025 14:33 Ответить
В Норильськ або у Воркуту бажання нема,та вони на війну... Ну ,там вкаливать треба ,а тут ....,а там ще і дуже холодно...Ось таке воно оно...",тепло" любить.
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31.03.2025 14:33 Ответить
Мертві вже всі. Щось писдять, умнічають, позують своїми гнилими ротяками, жарти відпускають... але не знають що мертві вже..
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31.03.2025 16:25 Ответить
хуьло стверджує, що ці гнилоротые адин народ з українцями
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31.03.2025 18:00 Ответить
Поручители заждались ...
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31.03.2025 18:29 Ответить
З боку рф на війні утилізують вселякий непотріб, а Україна віддає цвіт нації, дуже прикро це усвідомлювати. Винні в цьому ті хто розбазарив нашу армію та віддав за безцінь потужну зброю яка гарантувала захист.
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31.03.2025 20:05 Ответить
Едьте едьте, свинки, собачки... голодные вас ждут не дождутся.
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01.04.2025 01:17 Ответить
 
 