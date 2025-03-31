Российские новобранцы едут в Украину: "Долги всех за#бали, вот и едем с ребятами защищать страну родную!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой группа российских новобранцев-контрактников направляется автобусом в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россияне признаются, что основной мотивацией подписания контракта стали долги и они планируют с ними рассчитаться в ближайший год.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+59 littwa
показать весь комментарий31.03.2025 10:04
+37 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий31.03.2025 10:03
+29 Roman Stambul
показать весь комментарий31.03.2025 10:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рудий Чубчик їде на фронт в Україну.
ліліпутіну потрібні дешеві американські кредити, щоб перекредитувати війну.
Звичайно ніякий інвестор в росію більше не прийде - тому Санкції ВЖе зробили свою справу - і по суті вони ніяк уже не впливають...
Мешканці великих міст на прутні крутили той контракт, хіба що під загрозою переміститись в глубінку або на вулицю. Ось таких персонажів ми тут і бачимо.
Источник: https://www.autostat.ru/news/59592/ © Автостат.
https://biz.nv.ua/markets/rossiyskiy-gosmonopolist-perezhivaet-krizis-i-tretiy-god-podryad-sokrashchaet-gruzoperevozki-50480556.html Експортні санкції проти РФ. Російський держмонополіст переживає кризу та третій рік поспіль скорочує вантажоперевезення
Для розуміння, що це означає: 95% вантажоперевезень в засрашці - це перевезення залізницею. 7% падіння фізичних обсягів перевезення вантажів - оце і є той відсоток, на який в них скоротилась економіка. Можна скільки завгодно підвищувати ціни і розповідати про 0.2% росту економіки, але 7% фізичного скорочення вантажоперевезень ознчають: 7% скорочення фізичного продажу мінеральних ресурсів. 7% скорочення фізичного продажу металлів. 7% скорочення фізичного продажу товарів масового вжитку.
Ну а щодо автовазу... В 2021 році вони продали 350'000 авто. Навіть якщо 47'500 помножити на 6 (до річної цифри, передбачаючи, що продажі збережуться, але вони вже падають) - це 19% падіння.
https://vgudok.com/lenta/itogi-gruzovoy-raboty-rzhd-v-2024-g-snizhenie-pogruzki-pochti-po-vsem-gruzam-lidery-snizheniya
На ОАО «РЖД» приходится более 27 % пассажирооборота всей транспортной системы России и более 45% её грузооборота (без учёта трубопроводного транспорта - 87%).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российские_железные_дороги
АВТОВАЗ в 2024 году реализовал в России 458 933 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA - на 30,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.
Источник: https://www.autostat.ru/news/59264/ © Автостат.
В будь-якому випадку, як людина, яка народилась і жила в совку, я обов'язково помилюсь в "меншу сторону", якщо будь-які "негативні" цифри від засрашинських джерел збільшу в 2 рази, а будь-які "позитивні" цифри скорочу в 2 рази або взагалі візьму рівними 0.
Тобто - якщо РЖД написав "падіння 4%" - гарантовано, що падіння більше ніж 8%.
Якщо автоваз написав, що збільшив продаж на 30% - гарантовано, що збільшення або не було, або воно було менше 10%, або якщо вип'ячує торішні "збільшення", це означає катастрофу з падінням цього року. І вона, катастрофа, є: якщо торік буо 460'000, а за екстраполяцією перших 2 місяців 2025 року аж 285'000 в річному виразі, то падіння - 38%.
У полоненого підара знайшли мапу на якій по їхньому зображено лінія бз. Вона на багато далі ніж позиції СОУ.
Короче кажучи уібнів посилають якоби на підкріплення або ротаціі думаючи, що там стоять їх війська. По ітогу для них це оказується штурмом🤷🏻♂️
Роботи немає, жерти немає на що, зате Аллах на всю голову. То що робити? З нєвєрними йти воювати.
Безьісходность.
Жага просто зрубати бабла прикривається "цєлью високой". З фанатиками інакше: гроші майже не мають значення, головне - гурії в раю загиблих за істину віру.
2. На расєє вдосталь роботи за нормальні гроші -- https://t.me/MirovichMedia/11548
Ну а "хахлов пастрєлять" -- це ж майже відпустка.
але запускаючи вперед це сміття як приманку для дронів - за ними підповзає вже нормальна кваліфікована контрактна русня ..яку паРаша береже
тому все зовсім не весело